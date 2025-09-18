ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Δανία αγοράζει για πρώτη φορά οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς

Copyright 2023 The Associated

Σε κινήσεις ενίσχυσης της πολεμικής ικανότητας που θεωρούνται «ιστορικές» προχωρούν ευρωπαϊκά κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ, με το «βλέμμα» στο ενδεχόμενο γενίκευσης της

Σε αυτό το πλαίσιο, η Δανία ανακοίνωσε χτες αιφνιδιαστικά ότι αγοράζει για πρώτη φορά όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, όπως πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

«Χάρη σε αυτά τα όπλα, η αεράμυνα θα είναι σε θέση να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις και, για παράδειγμα, να καταπολεμά εχθρικές πυραυλικές απειλές», τόνισε η σοσιαλδημοκράτισσα Δανή πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν, κάνοντας λόγο για «μια αλλαγή προτύπου στην αμυντική πολιτική της Δανίας». Δανέζικα ΜΜΕ, όπως η εφημερίδα «Berlingske», χαρακτηρίζουν την ανακοίνωση «ιστορική».

«Για να το θέσω ωμά, δεν αρκεί να έχεις αεράμυνα για να κρατήσεις μακριά ό,τι υπάρχει εκεί έξω. Πρέπει να δείξεις θέληση ότι έχεις τις ικανότητες να κάνεις περισσότερα», σημείωσε η Δανή πρωθυπουργός.

Η ίδια προειδοποίησε ότι «η Ρωσία μας δοκιμάζει» και «θα συνεχίσει να συνιστά απειλή για τη Δανία και την Ευρώπη για πολλά ακόμη χρόνια». Υπογράμμισε πως «η παγκόσμια κατάσταση είναι σοβαρή», αλλά «προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή για τη Δανία».

Η Κοπεγχάγη θα αγοράσει κυρίως drones και πυραύλους, τους οποίους ορισμένοι από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ «κατέχουν ή βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης», δήλωσε ο υπουργός Αμυνας Τρελς Λουντ Πούλσεν. Ο τύπος των όπλων δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Η κίνηση αυτή θα συμβάλει στον στόχο του ΝΑΤΟ να είναι η Ευρώπη σε θέση να πολεμήσει το αργότερο έως το 2030, σημείωσε από την πλευρά του ο ΥΠΕΞ, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν.

Η Δανία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα δαπανήσει 9,2 δισ. δολάρια σε συστήματα αεράμυνας ευρωπαϊκής κατασκευής, τη μεγαλύτερη αγορά όπλων που έχει κάνει ποτέ η σκανδιναβική αυτή χώρα.

Ξεκίνησαν οι αποστολές αμερικανικών όπλων μέσω του νέου ΝΑΤΟικού προγράμματος

Οι παραδόσεις αμερικανικών όπλων που αγοράστηκαν από μέλη του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο του προγράμματος PURL (Κατάλογος Προτεραιοτήτων για τις Ανάγκες της Ουκρανίας) έχουν ξεκινήσει, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ στο Κίεβο, Π. Τέρνερ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που γίνεται χρήση του νέου μηχανισμού που ανέπτυξαν οι ΗΠΑ και οι «σύμμαχοι» για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία από τα αμερικανικά αποθέματα, με τη χρηματοδότηση να καλύπτεται από χώρες του ΝΑΤΟ.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Τραμπ έχει πουλήσει όπλα στην Ουκρανία ή έχει αποστείλει δωρεές που είχαν εγκριθεί επί προεδρίας Μπάιντεν.

Ο υφυπουργός Αμυνας για θέματα Πολιτικής Ελμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές όπλων ύψους 500 εκατ. δολαρίων η καθεμία, που αγοράστηκαν από ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του μηχανισμού PURL.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Β. Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι αυτά τα δύο πρώτα πακέτα «σίγουρα θα περιλαμβάνουν πυραύλους για Patriot και HIMARS».

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, ανέφερε ότι «λάβαμε περισσότερα από 2 δισ. δολάρια από τους εταίρους μας ειδικά για τον μηχανισμό PURL. Θα λάβουμε επιπλέον κεφάλαια για τον Οκτώβριο, νομίζω ότι θα έχουμε άλλα 3,5 - 3,6 δισ. δολάρια».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Λετονία παρέδωσε νέα παρτίδα τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Ρίγα έχει ανακοινώσει ότι θα παραδώσει 42 τέτοια οχήματα στο Κίεβο εντός 2025. Παράγονται σε εργοστάσιο της φινλανδικής πολεμικής βιομηχανίας «Patria» στη Λετονία.

Η ΕΕ επισπεύδει την «απεξάρτηση» από τη ρωσική Ενέργεια

Η Κομισιόν σκοπεύει να παρουσιάσει το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αύριο, στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, μετέδωσε η εφημερίδα «Handelsblatt», επικαλούμενη πηγές στην ΕΕ.

Το πακέτο βρίσκεται υπό διαμόρφωση και διαπραγμάτευση όχι μόνο μεταξύ των μελών της ΕΕ, αλλά και με τις ΗΠΑ. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντ. Τραμπ για την ενίσχυση των «κοινών προσπαθειών» για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία».

«Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας, που στηρίζεται στα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα, χρηματοδοτεί την αιματοχυσία στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ σε επιστολή του προς τα μέλη του ΝΑΤΟ έχει δηλώσει πως θα εφαρμόσει σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα κράτη - μέλη σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και εισάγουν 50% - 100% δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η «Handelsblatt», το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ αποσκοπεί κυρίως στην επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Ευρώπη και φέρεται να αυξάνει την πίεση σε Κίνα και Ινδία να σταματήσουν να αγοράζουν Ενέργεια από τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ σχεδιάζει να επιβάλει κυρώσεις σε τράπεζες και διυλιστήρια σε χώρες που πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία.

Νέα πετρελαιοφόρα, τα οποία η Κομισιόν κατατάσσει ως μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», θα προστεθούν επίσης στη μαύρη λίστα.

Η Κομισιόν παρουσίασε τον περασμένο Ιούνη σχέδιο που προτείνει τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικών υδρογονανθράκων στην ΕΕ έως το 2028. Τώρα σκοπεύει να υποστηρίξει την πλήρη απαγόρευση των προμηθειών έως τα μέσα του 2027.

Ωστόσο, η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα του Προέδρου των ΗΠΑ να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στην Κίνα και την Ινδία, δήλωσαν πηγές στην «Handelsblatt».

«Τα σχέδια της ΕΕ να επιταχύνει τη σταδιακή αποδέσμευσή της από τη ρωσική Ενέργεια και τα ρωσικά εμπορεύματα δεν θα επηρεάσουν τη Ρωσία και δεν θα την αναγκάσουν να αλλάξει τη θέση της», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ. «Η Ρωσία, η οποία υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντά της, είναι βέβαιο ότι δεν επηρεάζεται απ' αυτές τις κυρώσεις. Και τα τρία τελευταία χρόνια το έχουν καταδείξει πειστικά», πρόσθεσε.

Να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσική Ενέργεια και να σταματήσουν οι εισαγωγές αυτές έως τα τέλη του 2026 ζητά η Πολωνία από τα κράτη - μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Μίλος Μότικα, σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ. Επισήμανε ότι αυτό σχετίζεται με πρόσφατα περιστατικά, όπως η κατάρριψη ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα.

Μόσχα και Ουάσιγκτον σε διάλογο για ενεργειακή συνεργασία

Η Μόσχα είναι σε επαφή με την Ουάσιγκτον για διάφορα θέματα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ της Ρωσίας, Σ. Ριαμπκόφ.

Οπως μεταδίδει το πρακτορείο «RIA», ο Ριαμπκόφ σημείωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει με τις ΗΠΑ για την ενεργειακή συνεργασία τους, συμπεριλαμβανομένου του έργου Sakhalin-1.

Το Sakhalin-1 βρίσκεται στη βορειοανατολική υφαλοκρηπίδα του νησιού Σαχαλίνη και αποτελείται από τα πεδία Chayvo, Odoptu και Arkutun-Dagi, με ανακτήσιμα αποθέματα που εκτιμώνται σε 2,3 δισ. βαρέλια πετρελαίου και 17,1 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου.