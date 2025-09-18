ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Υποδοχή Τραμπ από τον βασιλιά εν μέσω λαϊκών διαμαρτυριών

Στο φόντο σημαντικών επικείμενων συμφωνιών σε εμπόριο, τεχνολογίες αιχμής και πυρηνική ενέργεια ο Βρετανός μονάρχης Κάρολος Γ' επιφύλαξε μία θερμή υποδοχή με όλες τις επίσημες τιμές στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την σύζυγό του Μελάνια, ικανοποιώντας την αυταρέσκεια του Αμερικανού ηγέτη, παρά τη δυσφορία μέρους του βρετανικού λαού για τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, που είναι κομμένες και ραμμένες στα συμφέροντα των μονοπωλίων, του μεγάλου κεφαλαίου και της αστικής τάξης αμφοτέρων χωρών.

Οι βασιλικές τιμές στον - φανερά ικανοποιημένο - Πρόεδρο Τραμπ δόθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, που κινητοποίησαν χιλιάδες αστυνομικούς και υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας υπό δυσβάσταχτο κόστος, που αποσιωπήθηκε σκοπίμως ενόψει του νέου πακέτου αντιλαϊκών μέτρων που αναμένονται στο τέλος Οκτώβρη από την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Λίγες ώρες μετά την άφιξη του Προέδρου Τραμπ και της αμερικανικής αντιπροσωπείας αργά το βράδυ της Τρίτης, δεν έλειψαν οι διαμαρτυρίες πολιτών και οργανώσεων. Και χτες το απόγευμα χιλιάδες διαδήλωσαν στο Λονδίνο κατά των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Βρετανίας ειδικά για την καταδίκη της στήριξής τους στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ», ήταν ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά συνθήματα.

Σήμερα, Πέμπτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να έχει εκτενείς συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην εξοχική κατοικία του τελευταίου στο Τσέκερς και θα ακολουθήσουν επενδυτικές συναντήσεις και συμφωνίες αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, με πιο σημαντικές εκείνες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (και της ανέγερσης 12 σύγχρονων πυρηνικών αντιδραστήρων στη βορειοανατολική Αγγλία τα επόμενα λίγα χρόνια) ώστε να εξασφαλιστούν οι τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτεί η ψηφιοποίηση της οικονομίας, τα Data Centers, διάφορες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης κ.λπ.