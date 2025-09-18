ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Δίχως τέλος οι ισραηλινές θηριωδίες στην Πόλη της Γάζας

Σφοδρές δολοφονικές επιθέσεις συνέχισε και χθες να εξαπολύει τοκατά των κατοίκων τηςμε χερσαίες επιχειρήσεις του κατοχικού στρατού και μπαράζ βομβαρδισμών με όλα τα μέσα, στο πλαίσιο της νέας φάσης της ισραηλινής επιχείρησης για την κατάληψη της πόλης και τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστίνιων αμάχων.

Μέσα σε μια λαίλαπα αεροπορικών επιδρομών, επιθέσεων με drones και πυρών πυροβολικού, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι στην ισοπεδωμένη πόλη.

Οι συνεχείς ισραηλινές θηριωδίες συμπληρώθηκαν χθες από τον βομβαρδισμό του μοναδικού Παιδιατρικού Ογκολογικού Νοσοκομείου, «Ραντίσι», από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έριξε «βροχή» βομβών στην ταράτσα του κτιρίου, βάζοντας στο στόχαστρο όσα άρρωστα παιδιά, οικογένειες και υγειονομικούς είχαν απομείνει μέσα σε αυτό.

Παράλληλα, με στόχο να εγκλωβίσει το σύνολο των Παλαιστινίων της Γάζας σε μια πολύ μικρή περιοχή στα νότια του θύλακα - κίνηση που «κουμπώνει» με τα σχέδια για μαζικό εκτοπισμό τους και εκτός Γάζας - το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες τη δημιουργία ενός νέου «ανθρωπιστικού διαδρόμου» στη λεωφόρο Σαλάχ Αλ Ντιν της Πόλης της Γάζας «μόνο για 48 ώρες», προκειμένου να διαφύγουν μέσω αυτού οι άμαχοι.

Οι άθλιες επιθέσεις του κράτους - δολοφόνου, ωστόσο, βάζουν στο στόχαστρο και τα καραβάνια των εκτοπισμένων αμάχων.

Την ίδια ώρα που ο κατοχικός στρατός έχει εκδώσει επανειλημμένες εντολές εκκένωσης της Πόλης της Γάζας προς τον νότο, μέσω της οδού Al-Rashid, τουλάχιστον 5 μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση σε κομβόι εκτοπισμένων που επιχειρούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη, μόλις 500 μέτρα από την εν λόγω οδό...

Βίντεο που επιβεβαίωσε και το BBC δείχνει πτώματα και τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, να κείτονται μετά την ισραηλινή επίθεση δίπλα από ένα φλεγόμενο φορτηγάκι, το οποίο ήταν φορτωμένο με αντικείμενα από τα ξεριζωμένα νοικοκυριά.

Παράλληλα με τα παραπάνω, ο ΟΗΕ εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την εξάντληση των τροφίμων και άλλων προμηθειών στη βόρεια Γάζα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι υποφέροντας εδώ και καιρό από λιμό, καθώς από την περασμένη βδομάδα το Ισραήλ έχει κλείσει τα μεθοριακά περάσματα.

Το ίδιο διάστημα το υπουργείο Υγείας στη Γάζα απηύθυνε νέα δραματική έκκληση να επιτραπεί η μεταφορά καυσίμων στην περιοχή μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ την εμποδίζει σκόπιμα, για να δυσχεράνει τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών Υγείας σε υπαίθρια και μη νοσοκομεία και κλινικές.

Υπό τις συνθήκες αυτές ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται ακατάπαυστα, φτάνοντας χτες τους 64.964 νεκρούς Παλαιστίνιους από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τους 165.312 τραυματίες.

Εν μέσω της νέας εγκληματικής κλιμάκωσης του πολέμου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου απείλησε εκ νέου τη Χαμάς, καλώντας τη να μη βλάψει «ούτε μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου». Σε μια τέτοια περίπτωση ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι θα τους κυνηγήσει «έως το τέλος της ζωής τους».

Προηγήθηκαν ρεπορτάζ που ανέφεραν ότι η Χαμάς έχει μετακινήσει μερικούς από τους ομήρους, από τα τούνελ στα οποία κρατούνταν, σε σκηνές και σπίτια.

«Φλέβα χρυσού» η Γάζα, λέει ο Σμότριτς...

Στο μεταξύ ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπ. Σμότριτς αποκάλεσε τη Λωρίδα της Γάζας «φλέβα χρυσού», λέγοντας μέσα στον ορυμαγδό του μακελειού από τον κατοχικό στρατό ότι υπάρχει «ένας πλούτος ακινήτων» στη Γάζα, όπου «γίνεται απόσβεση» και «έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς».

«Εχουμε επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα μοιράσουμε τη γη σε ποσοστά», είπε προκλητικά ο Σμότριτς, προσθέτοντας ότι «την κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο στην ανανέωση της πόλης, την έχουμε ήδη κάνει. Τώρα απλώς πρέπει να χτίσουμε»...

Αντιδράσεις από Κίνα, Κατάρ και Σαουδική Αραβία

Η κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στην Πόλη της Γάζας, με στόχο την πλήρη στρατιωτική κατοχή της, συνεχίζει να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις.

Στην Κίνα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών καταδίκασε τη νέα επιχείρηση του ισραηλινού στρατού, απαιτώντας άμεσα μέτρα για την προστασία των αμάχων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» τη νέα ισραηλινή επίθεση στην Πόλη της Γάζας, επισημαίνοντας την «αποτυχία» της «διεθνούς κοινότητας» να πάρει «αποτελεσματικά μέτρα» για να σταματήσει τον πόλεμο. Κάλεσε επίσης τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβουν δράση για να σταματήσουν τους «σκοτωμούς αμάχων, τον λιμό και τον βίαιο εκτοπισμό Παλαιστινίων».

Το Κατάρ καταδίκασε επίσης την κλιμάκωση της επίθεσης στην Πόλη της Γάζας, επισημαίνοντας ότι συνιστά «επέκταση του πολέμου γενοκτονίας σε βάρος του αδελφού παλαιστινιακού λαού».

Ο Καταριανός εμίρης, σεΐχης Ταμίμ Μπιν Χάμαντ Αλ Θάνι, μετέβη χτες στο Αμμάν της Ιορδανίας για συνάντηση με τον βασιλιά Αμπντάλα Β', ένα 24ωρο μετά την ολοκλήρωση της διήμερης Συνόδου του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, στην Ντόχα, που οδήγησε σε μια ανακοίνωση - ευχολόγιο, χωρίς κανένα πρακτικό μέτρο κατά του Ισραήλ.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ξεκαθάρισε πως στην παρούσα φάση δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

ΕΕ: Συζητά «κυρώσεις» - φερετζέ για τη στήριξη στο κράτος - δολοφόνο

Στο μεταξύ η Κομισιόν, κάτω από τη διεθνή λαϊκή κατακραυγή για τη σφαγή στη Γάζα, πρότεινε κυρώσεις - «χάδι» για το Ισραήλ, με τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ.

Η πρόταση αφορά την αναστολή των βασικών διατάξεων της Συμφωνίας, που σχετίζονται με το εμπόριο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι στις εισαγωγές προϊόντων από το Ισραήλ θα επιβάλλονται δασμοί στο επίπεδο που ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα με την οποία η ΕΕ δεν έχει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών.

Η Κομισιόν πρότεινε επίσης την επιβολή κυρώσεων κατά των Ισραηλινών υπουργών Ιτ. Μπεν Γκβιρ και Μπ. Σμότριτς - την ώρα που όλη η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει τη γενοκτονία στη Γάζα και τη διαιώνιση της κατοχής.

Παράλληλα η Επιτροπή προτείνει κυρώσεις εναντίον 10 στελεχών της Χαμάς, επιχειρώντας και με αυτόν τον τρόπο να «ξεπλύνει» την ισραηλινή κατοχή, όπως έκανε τόσο καιρό, με τις επικλήσεις στο «δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα».

Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά μέτρα, εκτιμάται πως αν εγκριθούν από τις χώρες της ΕΕ - κάτι που δεν είναι καθόλου βέβαιο - θα αυξήσουν το κόστος ορισμένων ισραηλινών εισαγωγών, κυρίως γεωργικών, κατά περίπου 227 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η Κάλας ανέφερε ότι ο στόχος των κυρώσεων είναι να πλήξουν περίπου το 37% του εμπορίου, και στη συνέχεια έσπευσε να διευκρινίσει ότι ...ο απώτερος σκοπός «δεν είναι να τιμωρηθεί το Ισραήλ» αλλά να «βελτιωθεί» η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Η ίδια εξήγησε πως οι προτάσεις θα πρέπει να εγκριθούν με «ειδική πλειοψηφία» και πως αυτό θα είναι δύσκολο, λόγω αντιρρήσεων αρκετών χωρών.

Να σημειωθεί ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, εισάγοντας το 32% των ισραηλινών προϊόντων και υπηρεσιών που προορίζονται για το εξωτερικό. Επίσης το Ισραήλ είναι ο 31ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, με το συνολικό διμερές εμπόριο αγαθών το 2024 να φτάνει περίπου τα 42,6 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας την πρόταση της ΕΕ για κυρώσεις, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκιντόν Σάαρ τη χαρακτήρισε «ηθικά και πολιτικά εσφαλμένη» και απείλησε με αντίμετρα.

Νωρίτερα το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη σε δύο Βρετανούς βουλευτές.