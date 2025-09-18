ΙΤΑΛΙΑ

Απεργία ενάντια στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού και την πολεμική οικονομία

για τηπροκήρυξε η συνδικαλιστική οργάνωσηστην, ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο, καταγγέλλοντας τις απειλές ενάντια σε διεθνείς πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, αλλά και την πολεμική οικονομία, στο πλαίσιο της οποίας ιταλική κυβέρνηση και ΕΕ κλιμακώνουν την αντιλαϊκή - αντεργατική επίθεση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της USB, η κινητοποίηση προκηρύχθηκε ύστερα από μαζική συνέλευση - σύσκεψη που έγινε στις 12 Σεπτέμβρη στη Γένοβα, όπου σε μια μαχητική συζήτηση με 1.000 συμμετέχοντες από πολλές πόλεις της χώρας εκφράστηκε ανησυχία για τις εξελίξεις που επιταχύνει και σε χώρους δουλειάς η πολεμική οικονομία. Για παράδειγμα, βιομηχανικοί εργάτες κατήγγειλαν τη «στροφή» στη διαδικασία «αναπροσαρμογής» της παραγωγής σε πολλά εργοστάσια, όπως έγινε με μονάδα της «Flextronics» στην Τεργέστη.

Επίσης, καταρτίστηκε πρόγραμμα δράσης σε κρίσιμα λιμάνια, όπως αυτά σε Βενετία, Ανκόνα κ.τ.λ.

Καλώντας σε δράση για την επιτυχία της απεργίας, η USB τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι «τώρα προχωράμε στην οργάνωση σε τοπικό επίπεδο και στους χώρους εργασίας. Η απεργία πρέπει να οργανωθεί προσεκτικά, ενθαρρύνοντας τη μέγιστη συμμετοχή και την ευκαιρία να κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί και οι πολλές που μπορούν ακόμη να προστεθούν. Σε κάθε πόλη, σε κάθε τοπικό επίπεδο, είναι ώρα για δημιουργικές γενικές συνελεύσεις».

ΠΑΜΕ: Κάθε ευρώ για την πολεμική βιομηχανία λείπει από μισθούς, Υγεία, Παιδεία

Την ολόπλευρη αλληλεγγύη του στην εργατική τάξη της Ιταλίας εκφράζει το ΠΑΜΕ, που χαιρετίζοντας την απεργία που έχει προκηρύξει η USB για τις 22 Σεπτέμβρη, τονίζει σε μήνυμά του: «Η απεργία αυτή στέλνει το πιο ξεκάθαρο μήνυμα: Οι εργάτες της Ιταλίας δεν θα γίνουν συνένοχοι στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού, δεν θα θυσιαστούν για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών».

Ενώ αναφερόμενο στο «κύμα κινητοποιήσεων που διατρέχει την Ευρώπη τις τελευταίες μέρες», τονίζει πως «το κοινό νήμα που ενώνει αυτές τις μάχες είναι η πολεμική οικονομία. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ διοχετεύουν δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς, στρατιωτικές αποστολές, ΝΑΤΟικές δαπάνες και στη στήριξη του κράτους - δολοφόνου του Ισραήλ που προωθεί τα συμφέροντά τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ την ίδια στιγμή κόβουν μισθούς, διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις και την Κοινωνική Ασφάλιση, αυξάνουν τον εργάσιμο χρόνο και καταργούν τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Το τίμημα αυτής της πολιτικής το πληρώνουμε εμείς, οι εργαζόμενοι, με εντατικοποίηση της δουλειάς, εξαντλητικά ωράρια, χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία και με τη συνεχή πίεση να δουλεύουμε πιο πολύ, "πιο ευέλικτα" και "πιο ανταγωνιστικά". Δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της που δίνουν λεφτά, όπλα, πυρομαχικά, παραχωρούν λιμάνια, μεταφορές στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, το καλύπτουν διπλωματικά και πολιτικά στη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης, τσακίζουν την εργατική τάξη στις χώρες τους για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στην πολεμική βιομηχανία, σε τανκς και βόμβες, είναι ένα ευρώ λιγότερο για μισθούς, για Υγεία, για Παιδεία, για κοινωνικές ανάγκες.

Από τη Γαλλία μέχρι την Ελλάδα και την Ιταλία, σε όλη την Ευρώπη, μας ενώνουν οι κοινοί μας αγώνες ενάντια στην εκμετάλλευση, τη φτώχεια, την προσφυγιά, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και το κυνήγι για το κέρδος των καπιταλιστών που τον γεννά. Αγώνες που λένε "όχι" στην οικονομία του πολέμου, που βυθίζει στην ανέχεια και διαλύει τις ζωές των εργαζομένων παντού, σπέρνει τον θάνατο στους λαούς, από την Ουκρανία και την Αφρική μέχρι τη Μέση Ανατολή. Αγώνες για να δοθούν λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία και όχι για τα σφαγεία του πολέμου και τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού!».

Και η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ καταλήγει: «Ολοι στα συνδικάτα - Ολοι στις απεργίες - Ολοι στους δρόμους! Καμία εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο!

Καμία συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ! Να ανοίξουν τώρα όλες οι δίοδοι για να περάσει η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια. Λευτεριά στην Παλαιστίνη!».