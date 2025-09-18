ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μπαράζ «εποχών μεταρρυθμίσεων» προανήγγειλε ο καγκελάριος

Με επικλήσεις στην «ελευθερία που απειλείται» και στη «διασφάλιση της ευημερίας» επιχειρεί η γερμανική κυβέρνηση να αποσπάσει την ανοχή και τη συναίνεση του λαού της χώρας στην εντεινόμενη πολεμική προπαρασκευή και στις προωθούμενες νέες αντιλαϊκές «μεταρρυθμίσεις» που έχουν ανάγκη τα γερμανικά μονοπώλια.

Κινούμενος σε αυτό το μήκος κύματος, από το βήμα της Βουλής χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς ισχυρίστηκε ότι «η ελευθερία μας απειλείται - και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα, όχι αφηρημένα», προκειμένου να εκβιάσει τους Γερμανούς εργαζόμενους και συνταξιούχους για «αναπόφευκτες εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις» σε «θεμελιώδη ζητήματα».

«Εχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε την ελευθερία μας και να διασφαλίσουμε την ευημερία μας», τόνισε ο Μερτς μιλώντας στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, και σημείωσε ότι «είδαμε πόσο συγκεκριμένη μπορεί να γίνει η απειλή, με την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου».

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν, συνέχισε ο Μερτς, «δοκιμάζει εδώ και καιρό τα όρια, σαμποτάρει, κατασκοπεύει, δολοφονεί, προσπαθεί να προκαλέσει ανασφάλεια» και «μια συνθηκολόγηση της Ουκρανίας θα ενθάρρυνε τον Πούτιν να αναζητήσει τον επόμενο στόχο του».

Σε αυτό το πλαίσιο η Γερμανία πρέπει να ενισχύσει τις «αμυντικές» της δυνατότητες. «Θέλουμε να είμαστε σε θέση να αμυνθούμε ώστε να μη χρειαστεί να αμυνθούμε», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος, και αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρώπη - συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας - να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες στο ΝΑΤΟ.

«Αρχικά» με εθελοντική στρατιωτική θητεία, για την οποία «θα πρέπει να δούμε πώς θα καταστεί πιο ελκυστική», είπε, υπονοώντας ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει και υποχρεωτικότητα.

Αλλωστε ο Μερτς προετοίμασε τον γερμανικό λαό για τις θυσίες που θα κληθεί να κάνει ενόψει του «φθινοπώρου των μεταρρυθμίσεων», κάνοντας λόγο για «αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος», για «θαρραλέα μεταρρύθμιση» των συντάξεων και για αναθεώρηση του «συμβολαίου μεταξύ των γενεών»... Τα βάρη, είπε, «πρέπει να κατανεμηθούν κατά τρόπο ώστε το κράτος πρόνοιας να μπορεί να λειτουργεί και στο μέλλον», ενώ κατά τη γνωστή απατηλή προπαγάνδα που επιχειρεί να συνδέσει την καπιταλιστική ανάπτυξη με την κάλυψη των λαϊκών αναγκών συμπλήρωσε ότι «ο πυρήνας του κράτους πρόνοιας θα διατηρηθεί αν υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, καθώς αυτή η σύνδεση είναι άρρηκτη».

«Το φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων δεν θα είναι η τελευταία εποχή κατά την οποία θα αλλάξουμε τη χώρα προς το καλύτερο. Θα ακολουθήσουν ένας χειμώνας, μία άνοιξη και ένα ακόμα φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Μερτς.

Ο καγκελάριος υπερασπίστηκε ακόμα τη μέχρι τώρα πολιτική της συγκυβέρνησης Χριστιανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών στο Μεταναστευτικό, με κλείσιμο των γερμανικών συνόρων και σχεδόν πλήρη απόρριψη των αιτούντων άσυλο. Οπως είπε ο Μερτς, τον περασμένο Αύγουστο έγιναν 60% λιγότερες αιτήσεις ασύλου σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Στο μεταξύ, σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov η ακροδεξιά «Εναλλακτική για την Γερμανία» (AfD) προηγείται για πρώτη φορά, με 27%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Χριστιανική Ενωση (CDU/CSU) με 26%. Ακολουθούν οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) με 15%, οι Πράσινοι με 11% και η «Αριστερά» με 9%, ενώ η «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) παραμένει στο όριο της εισόδου στη Βουλή, με 5%.