Καθυστερούν την έκδοση βίζας στην αντιπροσωπεία της Βραζιλίας για τη σύνοδο του ΟΗΕ

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Βραζιλία ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές αρχές καθυστερούν την έκδοση χορήγησης βίζας σε διαβατήρια μελών της αντιπροσωπείας που προγραμματίζει να συμμετάσχει στις εργασίες της 80ής Συνόδου Κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, εν μέσω σοβαρής κρίσης στη σχέση των δυο κρατών.

Η καθυστέρηση στην έκδοση βίζας σχετίζεται με τις ιδιαίτερα τεταμένες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ - Βραζιλίας, έπειτα από την καταδίκη του Βραζιλιάνου πρώην Προέδρου και στενού συμμάχου του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ, Ζαΐρ Μπολσονάρο, σε πολυετή ποινή κάθειρξης.

Βραζιλιάνος αξιωματούχος σχολιάζοντας την κατάσταση προειδοποίησε πως οποιαδήποτε άρνηση χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίων θα αποτελούσε «παραβίαση της νομοθεσίας» και στη συνέχεια εξέφρασε την πεποίθηση πως το ζήτημα πιθανώς να διευθετηθεί «εντός των αναγκαίων προθεσμιών».

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε από την πλευρά του «ανησυχητική» την καθυστέρηση, όμως επίσης τόνισε πως υπάρχει «ακόμη χρόνος» για να χορηγηθούν οι βίζες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τη Δευτέρα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στο «Fox News» είπε ότι θα ληφθούν άμεσα νέες κυρώσεις σε βάρος της Βραζιλίας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.