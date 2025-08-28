ΑΝΚΟΡΑΤΖ.-- Στην αεροπορική βάση Eielson της Αλάσκας συνετρίβη χτες αμερικανικό μαχητικό F-35 μετά από βλάβη στο σύστημα προσγείωσης. Ο πιλότος, έπειτα από 50 λεπτά προσπαθειών σε επικοινωνία με μηχανικούς της Lockheed Martin, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το μαχητικό. Πριν περίπου 10 μέρες είχε συντριβεί και άλλο F-35 στην ίδια βάση.

ΔΑΜΑΣΚΟΣ.-- Σύροι στρατιώτες πάτησαν την Τρίτη σε νάρκη στο Τζάμπαλ αλ Μάνι (νότια της Δαμασκού) με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις, να τραυματιστούν τρεις, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων τεσσάρων. Μετά την έκρηξη drone του ισραηλινού στρατού έκανε πτήση πάνω από τον χώρο της έκρηξης εμποδίζοντας τη μεταφορά θυμάτων και τραυματιών.

ΝΤΟΧΑ.-- Αντιπροσωπείες διαπραγματευτών από την κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό και της ένοπλης οργάνωσης Μ23 που στηρίζεται από τη Ρουάντα ξανάρχισαν χτες στην Ντόχα του Κατάρ τις «ειρηνευτικές» συνομιλίες με στόχο την αποτίμηση της έως τώρα εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας που ανακοίνωσαν πριν έναν μήνα.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- Το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τέσσερα έργα αξίας 175 εκατ. δολαρίων που αφορούν τον σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας της Καλιφόρνιας, μετά την ακύρωση 4 δισ. δολαρίων σε ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις για το πολύ καθυστερημένο έργο σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας τον Ιούλιο.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ - ΛΟΝΔΙΝΟ.-- Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε χτες την πιθανή πώληση του συστήματος υποστήριξης αεροσκαφών C-17 Globemaster III στη Βρετανία, με εκτιμώμενο κόστος 861 εκατ. δολάρια. Ο κύριος ανάδοχος της πώλησης είναι η Boeing.

ΝΤΖΑΜΕΝΑ.-- Τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της χολέρας στο ανατολικό Τσαντ αφότου κηρύχτηκε επιδημία στα τέλη Ιουλίου σε καταυλισμό Σουδανών προσφύγων.