ΗΠΑ

Πυρά Τραμπ εναντίον Σόρος

Σε ένα ακόμα επεισόδιο των ενδοαστικών αντιθέσεων εντός των ΗΠΑ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ εξαπέλυσε χθες «πυρά» κατά του διαβόητου μεγαλοκαπιταλιστή Τζορτζ Σόρος, ο οποίος προωθώντας τα δικά του και αμερικανικά συμφέροντα έχει χρηματοδοτήσει κατά το παρελθόν σειρά «έγχρωμων επαναστάσεων», με στόχο την ανατροπή κυβερνήσεων.

Ο Τραμπ με ανάρτησή του χτες δεν δίστασε μάλιστα να χαρακτηρίσει... «ακροαριστερό» τον γιο του Τζορτζ Σόρος, Αλεξάντερ, αναφέροντας: «Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ακροαριστερός γιος του θα πρέπει να κατηγορηθούν με τον νόμο RICO για την υποστήριξή τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική, χωρίς να της δώσουν ποτέ την ευκαιρία να "αναπνεύσει" και να είναι ελεύθερη».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στον νόμο RICO, μία νομοθεσία που θεσπίστηκε το 1970 για την καταπολέμηση της μαφίας και οργανωμένων εγκληματικών οργανώσεων, αλλά έχει «ευρύτερη» ισχύ.