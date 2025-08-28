ΙΑΠΩΝΙΑ

Καταγγέλλει «μονομερείς κινήσεις» του Πεκίνου στην Ανατολική Κινεζική Θάλασσα

Οι δύο χώρες διαφιλονικούν για τμήματα της περιοχής, που φιλοξενεί σημαντικούς ενεργειακούς πόρους

Στην επιφάνεια έρχονται ξανά οι σοβαρές διαφωνίες και ανταγωνισμοίκαι, όπως επιβεβαιώνει τοπου κατηγορεί το Πεκίνο ότι ξεκίνησε στηντη θαλάσσια ζώνη του βόρειου Ειρηνικού για τμήματα της οποίας οι δύο χώρες διαφιλονικούν, με δεδομένο και τον άφθονο φυσικό της πλούτο.

Συγκεκριμένα, ο γενικός διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Ωκεανών και Ασίας του ιαπωνικού υπουργείου Εξωτερικών, Κανάι Μασαάκι, επέδωσε τη Δευτέρα στην κινεζική πρεσβεία στο Τόκιο διάβημα με το οποίο εξέφρασε την «έντονη διαμαρτυρία» της χώρας του, επειδή «η Κίνα αναπτύσσει μονομερώς» βήματα στην περιοχή, «ενώ ακόμα δεν έχουν καθοριστεί (τα όρια για την) Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα». Επίσης, «κάλεσε την Κίνα ακόμα μια φορά για την άμεση επανάληψη των διαπραγματεύσεων» για την εφαρμογή της «Συμφωνίας του Ιούνη του 2008», που αφορά τους όρους ανάπτυξης των φυσικών πόρων στην περιοχή.

Σύμφωνα με σημείωμα του ιαπωνικού ΥΠΕΞ, «η Κίνα έχει επιταχύνει τις δραστηριότητες ανάπτυξης φυσικών πόρων στην Ανατολική Κινεζική Θάλασσα και η ιαπωνική κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν συνολικά 21 δομές στην κινεζική πλευρά της γεωγραφικής γραμμής ίσης απόστασης μεταξύ των δύο χωρών».

Χάρτης του υπουργείου καταγράφει 19 σημεία όπου - σύμφωνα με την ιαπωνική πλευρά - το Πεκίνο έχει αναπτύξει τέτοιες «δομές ανάπτυξης πόρων» (γεωτρητικές εξέδρες), με δύο από αυτά να περιλαμβάνουν από δύο δομές.

Στο μεταξύ, σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως πρόσφατα το Τόκιο ανέπτυξε στην περιοχή ένα μη επανδρωμένο τηλεκατευθυνόμενο σκάφος, τύπου MQ-9B.

Η Ανατολική Κινεζική Θάλασσα (ΑΚΘ) είναι η θαλάσσια έκταση ανατολικά της κινεζικής ενδοχώρας και νότια της Ιαπωνίας, όπου οι δύο χώρες διεκδικούν μεταξύ άλλων την κυριότητα των νήσων Σενκάκου (στα ιαπωνικά) / Ντιαογιού (στα κινεζικά).

Η περιοχή εκτιμάται ότι φιλοξενεί σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, των οποίων η εκμετάλλευση προϋποθέτει την ανάπτυξη υποδομών και επενδύσεων, που δεν προχωρούν ωστόσο (και) λόγω της συγκεκριμένης διαφιλονικίας.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Γκούο Ζιακούν, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε ότι «οι έρευνες της Κίνας στην ΑΚΘ διεξάγονται σε μη διαφιλονικούμενα ύδατα, τα οποία βρίσκονται υπό κινεζική δικαιοδοσία». Επέμεινε ότι πρόκειται για «θέμα που αφορά εντελώς τα κυριαρχικά δικαιώματα» της Κίνας και πρόσθεσε ότι το Πεκίνο «δεν δέχεται τις αβάσιμες κατηγορίες της Ιαπωνίας», ζητώντας από το Τόκιο να επιδείξει «εποικοδομητικό ρόλο για την άμεση επανάληψη των διακυβερνητικών επαφών».

Το Τόκιο ζητά «προσεκτική εξέταση» της παρουσίας σε κινεζικές εκδηλώσεις

Την ίδια στιγμή, ενδεικτική είναι και η παρέμβαση που έκανε το Τόκιο, ενόψει των εκδηλώσεων που κάθε χρόνο οργανώνει η κινεζική κυβέρνηση για την επέτειο (3 Σεπτέμβρη) από τη λήξη του πολέμου κατά της ιαπωνικής κατοχής (1937-1945).

Η ιαπωνική κυβέρνηση φέρεται να έστειλε επιστολές σε διάφορες κυβερνήσεις ευρωπαϊκών και άλλων κρατών, μέσω των αντίστοιχων πρεσβειών της, ζητώντας να «εξεταστεί προσεκτικά» η συμμετοχή στις σχετικές εκδηλώσεις, με το σκεπτικό ότι αυτές έχουν έντονο «αντι-ιαπωνικό χρώμα».

Να σημειωθεί ότι με αφορμή το γεγονός ότι οι φετινές εκδηλώσεις συμπίπτουν με τα 80 χρόνια από τη λήξη της ιαπωνικής κατοχής, το Πεκίνο δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτές.

Σε σχετικό του σχόλιο, ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «η σωστή εξέταση και αντιμετώπιση της ιστορίας αποτελεί σημαντικό προαπαιτούμενο για τη μεταπολεμική επιστροφή της Ιαπωνίας στη διεθνή κοινότητα», υποστηρίζοντας ότι «αν η Ιαπωνία επιθυμεί αληθινά να "γυρίσει σελίδα" σε ιστορικά ζητήματα, θα έπρεπε να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο και με ειλικρίνεια την ιστορία της επιθετικότητάς της, να προχωρήσει σε οριστική ρήξη με τον μιλιταρισμό (...) ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ασιατών γειτόνων της και της διεθνούς κοινότητας».

Διεργασίες για την Κορεατική Χερσόνησο

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, διεργασίες γύρω από την κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο προμηνύει (και) η συζήτηση που είχαν προχτές στον Λευκό Οίκο οι Πρόεδροι ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, Ντόναλντ Τραμπ και Λι Τζαε-μιουνγκ.

Ο δεύτερος ζήτησε την ενεργότερη παρέμβαση του πρώτου προκειμένου να αναθερμανθούν οι επαφές μεταξύ Σεούλ και Πιονγιάνγκ.

Από τη μεριά της, η Ουάσιγκτον ξεκαθάρισε ότι θα παζαρέψει ακόμα πιο αποφασιστικά τη συμβολή της στη «διευθέτηση» του Κορεατικού, με τον Τραμπ να ζητά από τη Σεούλ να εξετάσει ακόμα και μεταφορά «κυριότητας» των εδαφών όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις.

Κατά τα άλλα ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα επιδιώξει σύντομα συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Πάντως, το κρατικό πρακτορείο της Βόρειας Κορέας KCNA σχολίασε ότι οι αναφορές που έκανε ο Λι ζητώντας «αποπυρηνικοποίηση της Χερσονήσου» είναι «αφελές όνειρο, σαν κάποιος να προσπαθεί να πιάσει σύννεφο που ίπταται στον ουρανό».