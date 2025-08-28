ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κάλεσμα στην «υπευθυνότητα απ' τα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν»

Την «πλήρη υποστήριξή» του στην απόφαση του πρωθυπουργού Φρ. Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας στις 8 Σεπτέμβρη - παρότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται πως δεν θα την λάβει - εξέφρασε ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, κατά τη χτεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, εμφανιζόμενος ως «δύναμη ευθύνης» για την υπεράσπιση των συμφερόντων του γαλλικού κεφαλαίου.

Οπως δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Σοφί Πριμάς, ο Μακρόν επιχειρηματολόγησε πως ο Μπαϊρού «ούτε αρνείτο την πραγματικότητα ούτε καταστροφολογούσε» για την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας και ζήτησε «υπευθυνότητα από τα κόμματα που επιθυμούν να κυβερνήσουν».

Αναφερόμενος δε στην πτώση μετοχών και ομολόγων, ο Μακρόν ισχυρίστηκε πως «η Γαλλία είναι μια σταθερή χώρα με σταθερή οικονομία (...) αλλά πρέπει να αναλάβουμε τα ηνία του πεπρωμένου μας».

Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μπαϊρού προβλέπει περικοπές δεκάδων δισ. κρατικών δαπανών, κατάργηση αργιών και μια σειρά άλλες αντιλαϊκές «μεταρρυθμίσεις», για να βγει στον αφρό το γαλλικό κεφάλαιο με νέα πακέτα πολύμορφης στήριξης, ενώ εκτοξεύονται οι «αμυντικές» δαπάνες, όπως επιβάλλει η πολεμική προετοιμασία.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρντ, που προχτές είπε ότι η δημοσιονομική κατάσταση είναι τέτοια που δεν μπορεί να αποκλείσει εντελώς μια προσφυγή στο ΔΝΤ, σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, δήλωσε ότι «σήμερα, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση ούτε του ΔΝΤ ούτε της Παγκόσμιας Τράπεζας, ούτε κανενός διεθνούς οργανισμού».

Ακόμα, κάλεσε σε «ηρεμία και διαύγεια» τον «πολιτικό κόσμο» της χώρας, κάτι που σημαίνει «να διαπιστωθεί ότι η γαλλική οικονομία είναι σταθερή, ότι η υπογραφή της Γαλλίας στις αγορές αναγνωρίζεται και ότι καλύπτουμε το χρέος μας χωρίς δυσκολία».

Συνέδεσε βέβαια τη «διαύγεια» με την απαιτούμενη «δράση για την "αποκατάσταση" των δημοσιονομικών μας, των οποίων η έλλειψη ισορροπίας σήμερα θέτει σε συμβιβασμούς σημαντικά την ελευθερία μας ως έθνος».

Σήμερα, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ της και είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη.

Ο Λομπάρντ πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «θα ήταν αυταπάτη το να σκεφτεί κανείς πως η Γαλλία, παρά φύση, θα εξαιρούνταν από τον έλεγχο του χρέους της και θα έβρισκε καταφύγιο από κάθε κίνδυνο», ζητώντας από τους βουλευτές να κάνουν «επιλογή κατά συνείδηση» στις 8 Σεπτέμβρη, με βάση «το συμφέρον της χώρας».

Θυμίζουμε ότι η «Εθνική Συσπείρωση» (RN) της Λεπέν και η «Ανυπότακτη Γαλλία» (FI) του Μελανσόν έχουν δηλώσει ότι δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, ενώ σε αντίστοιχη κατεύθυνση κινείται και το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), αν και υπάρχουν βουλευτές του που κάνουν αμφίσημες δηλώσεις.

Ολες οι παραπάνω δυνάμεις βέβαια έχουν δώσει πολλές φορές «χείρα βοηθείας» στις κυβερνήσεις του Εμ. Μακρόν, είτε καταψηφίζοντας προτάσεις μομφής και δίνοντας ψήφο ανοχής στο όνομα του «εθνικού συμφέροντος», είτε στηρίζοντας εκλογικά υποψήφιους βουλευτές του στο όνομα του «δημοκρατικού μετώπου».

Ηδη συζητούνται διάφορα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Γάλλου Προέδρου αν επιβεβαιωθεί η καταψήφιση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Ο Εμ. Μακρόν φέρεται να τάσσεται κατά μιας νέες πρόωρης προσφυγής στις βουλευτικές κάλπες, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος ενδοαστικών παζαριών και διεργασιών, με φόντο τις αυξανόμενες δυσκολίες της γαλλικής καπιταλιστικής οικονομίας, της συνολικότερης πολεμικής προπαρασκευής και των επιπτώσεων από τις αντιθέσεις εντός του ευρωατλαντικού στρατοπέδου.