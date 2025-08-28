ΙΡΑΝ

Απειλή επαναφοράς κυρώσεων ενώ μεταβαίνουν ξανά επιθεωρητές του ΟΗΕ

Στο Ιράν επιστρέφουν επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ (ΙΑΕΑ), περίπου δύο μήνες μετά τον 12ήμερο πόλεμο Ισραήλ - Ιράν και τις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Παρ' όλα αυτά, το ίδιο διάστημα Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτόξευσαν νέες απειλές για επαναφορά διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν, εκτιμώντας ότι οι συνομιλίες της Τρίτης στη Γενεύη δεν απέδωσαν επαρκώς απτές δεσμεύσεις από την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ειδικότερα, διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία μπορεί να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα τη διαδικασία επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν. Πρόκειται για τον λεγόμενο μηχανισμό «snapback», ο οποίος περιλαμβάνεται στη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Νωρίτερα ανακοινώθηκε η επιστροφή των διεθνών επιθεωρητών στο Ιράν από τον επικεφαλής της ΙΑΕΑ Ρ. Γκρόσι. Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο «Fox News», ανέφερε ότι ορισμένες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις «δέχθηκαν επίθεση, άλλες όχι». Και κατέληξε: «Αρα συζητάμε για το είδος (...) των πρακτικών ρυθμίσεων που μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή προκειμένου να διευκολυνθεί η επανάληψη του έργου μας εκεί».

Η ανακοίνωση για την επάνοδο επιθεωρητών της ΙΑΕΑ έγινε αφού προηγήθηκε η «κεκλεισμένων των θυρών» συνάντηση Ιρανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο υφυπουργός Εξωτερικών Κ. Γκαριμπαμπαντί, με ανώτερους διπλωμάτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας στη Γενεύη την Τρίτη.

Η συνάντηση Ιρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων ήταν η δεύτερη μετά το τέλος του πολέμου Ισραήλ - Ιράν τον περασμένο Ιούνη.