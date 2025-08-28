ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Εγκρίθηκε νομοσχέδιο για αύξηση των στρατολογιών στις ένοπλες δυνάμεις

ενέκρινε χθες το υπουργικό συμβούλιο της, καθώς εντείνεται η πολεμική προετοιμασία στη χώρα και συνολικά στην Ευρώπη, με το Βερολίνο να προτίθεται να δημιουργήσει τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην ήπειρο.

Επικαλούμενος ότι «η Ρωσία είναι και θα παραμείνει για πολύ καιρό ακόμη η μεγαλύτερη απειλή» στην Ευρώπη, ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι «η γερμανική κυβέρνηση απαντά με αποφασιστικότητα».

Η στρατιωτική θητεία θα παραμείνει τυπικά εθελοντική, ωστόσο το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διάταξη που προβλέπει την επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης σε περίπτωση που τα στρατεύματα δεν επανδρωθούν επαρκώς, αναιρώντας την αναστολή που ίσχυε από το 2011. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ από τον Γενάρη, μετά την έγκρισή του από το κοινοβούλιο.

Στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των στρατιωτών κατά περίπου 180.000, φτάνοντας τα 460.000 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον 260.000 θα είναι ενεργοί στρατιώτες και περίπου 200.000 έφεδροι, σύμφωνα με έγγραφο που διανεμήθηκε από το Βερολίνο.

«Θέλουμε να κάνουμε τη στρατιωτική θητεία πιο ελκυστική και να πείσουμε περισσότερους νέους να εγγραφούν», δήλωσε ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος, Φρ. Μέρτς, σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον σοσιαλδημοκράτη υπουργό Αμυνας Μπ. Πιστόριους, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι τα μέτρα θα είναι αρκετά.

Αν δεν καλυφθούν εθελοντικά οι ανάγκες σε προσωπικό, «θα αναλάβουμε επιπλέον δράσεις. Αυτό είναι ήδη γραμμένο στον νόμο», υπογράμμισε ο Πιστόριους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα εισαχθεί υποχρέωση για τους 18χρονους άνδρες που έχουν γεννηθεί από το 2008 και μετά, να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο σχετικά με την υγεία, τις δεξιότητες και τη διάθεσή τους για στρατιωτική θητεία. Από 1η Ιούλη 2027, θα πρέπει επίσης να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση.

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών στην Ευρώπη

Στο μεταξύ, η «Rheinmetall» εγκαινίασε χτες το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών στην Ευρώπη, την ώρα που εντείνονται οι συζητήσεις για «εγγυήσεις ασφαλείας» προς την Ουκρανία και η Γερμανία προχωρά σε γενναία ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της.

Στα εγκαίνια στο Ανόβερο συμμετείχαν ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λ. Κλίνγκμπαϊλ, ο υπουργός Αμυνας, καθώς και ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε.

Το εργοστάσιο αναμένεται να φτάσει τη μέγιστη παραγωγική του δυναμικότητα - έως 350.000 βλήματα των 155mm ετησίως - μέχρι το 2027. Το συγκρότημα περιλαμβάνει δύο βασικά κτίρια: Ενα για την παραγωγή οβίδων 155mm και ένα δεύτερο για φόρτωση, συναρμολόγηση και συσκευασία.

Η επένδυση ανέρχεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να ξεκινήσει παραγωγή ρουκετών πυροβολικού από το 2026 στο ίδιο εργοστάσιο.

Η «Rheinmetall» επεκτείνεται με ιλιγγιώδη ρυθμό

Πρόσφατα, η «Rheinmetall» ολοκλήρωσε ακόμη ένα μεγάλο έργο στη Γερμανία, με την έναρξη λειτουργίας εργοστασίου στο Weeze, κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία, όπου κατασκευάζει το μεσαίο τμήμα της ατράκτου για τα μαχητικά F-35 της «Lockheed Martin».

Οι πωλήσεις όπλων και πυρομαχικών της «Rheinmetall» έφτασαν τα 724 εκατ. μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Εξάλλου ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αρμιν Πάπεργκερ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει την ίδρυση νέου εργοστασίου πυρομαχικών στη Βουλγαρία, καθώς και μονάδας παραγωγής πυρίτιδας, στο πλαίσιο σχεδίων που είχαν ήδη ανακοινωθεί από τον Απρίλη. Επιπλέον, η «Rheinmetall» διαθέτει μονάδες παραγωγής σε Ισπανία και Ουγγαρία, κατασκευάζει μία νέα στη Λιθουανία και βρίσκεται σε συνομιλίες με την κυβέρνηση της Λετονίας.

Τέλος, η εταιρεία σχεδιάζει και εργοστάσιο πυρομαχικών στην Ουκρανία, όπου ήδη λειτουργεί κέντρο συντήρησης αρμάτων μάχης.