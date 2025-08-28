ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Το κράτος - δολοφόνος ισοπεδώνει τη Γάζα και σχεδιάζει με τις ΗΠΑ την «επόμενη μέρα»

Ο ισραηλινός κατοχικός στρατός εντείνει την ισοπέδωση της Πόλης της Γάζας και συνολικότερα τις εγκληματικές του επιχειρήσεις σε όλη τη βόρεια Γάζα, καθώς το κράτος - δολοφόνος με την πολύμορφη στήριξη των ευρωατλαντικών συμμάχων του συνεχίζει να υλοποιεί το σχέδιο εθνοκάθαρσης του Παλαιστινιακού λαού.

Σε αυτό το πλαίσιο το Ισραήλ χρησιμοποιεί συντριπτική δύναμη στην προσπάθειά του να καταλάβει την Πόλη της Γάζας, με τανκς και πολεμικά αεροσκάφη να ισοπεδώνουν ολόκληρα τετράγωνα. Υπολογίζεται ότι από τις αρχές Αυγούστου έχουν γίνει «ίσωμα» πάνω από 1.000 κατοικίες στην πόλη.

Παράλληλα, εντείνονται οι ισραηλινές τρομοκρατικές απειλές εναντίον των Παλαιστινίων αμάχων.

Χαρακτηριστικά, εκπρόσωπος του κατοχικού στρατού δήλωσε χθες ότι «η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη», ενώ δήλωσε προκλητικά ότι «κάθε οικογένεια που μετεγκαθίσταται στον νότο θα λάβει την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια»...

Στην πραγματικότητα βέβαια, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να μακελεύει τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους που επιχειρούν να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαΐ στα κέντρα διανομής τροφίμων, για να γλιτώσουν από τη λιμοκτονία που έχει επιβάλει το κράτος - δολοφόνος στη Λωρίδα της Γάζας.

Χαρακτηριστικά, χθες ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο 24ωρο σκοτώθηκαν 75 Παλαιστίνιοι από ισραηλινές επιθέσεις, εκ των οποίων 18 δολοφονήθηκαν από ισραηλινά πυρά ενώ αναζητούσαν τρόφιμα προσεγγίζοντας τα κέντρα της διαβόητης ΜΚΟ GHF που έστησαν και επέβαλαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ...

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τον θάνατο άλλων 10 ανθρώπων από την πείνα, καταγράφοντας τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από λιμοκτονία μέσα σε μια μέρα. Πλέον, ο συνολικός αριθμός θυμάτων του λιμού ανέρχεται σε τουλάχιστον 313, εκ των οποίων τα 119 είναι βρέφη και παιδιά.

Συνολικά, από τον Οκτώβρη του 2023, από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 62.895 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 158.927.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα έκανε άλλη μία φορά απεγνωσμένη έκκληση για ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας. Επανέλαβε πως ο ισραηλινός στρατός επιτρέπει μόλις το 14% από τα τρόφιμα που έχει ανάγκη ο δοκιμαζόμενος πληθυσμός, καθώς εδώ και μήνες «απαγορευμένα είδη» παραμένουν βασικά προϊόντα όπως το κρέας, τα πτηνοτροφικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την «επόμενη μέρα»

Την ίδια ώρα, ενώ η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού συνεχίζεται και η κυβέρνηση των ΗΠΑ καλύπτει τις ισραηλινές θηριωδίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ προέδρευσε χθες βράδυ σε μία «μεγάλη» σύνοδο με βασικό θέμα την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, και ο πρώην απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Τζάρεντ Κούσνερ, αμφότεροι στενά συνδεδεμένοι με τα σχέδια μαζικού εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και τη μετατροπή της σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής»...

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή, Στ. Γουίτκοφ, σε δηλώσεις που έκανε αργά προχτές βράδυ ανέφερε ότι «ο πόλεμος στη Γάζα θα διευθετηθεί μέχρι το τέλος του έτους», προσθέτοντας με νόημα ότι αυτό θα γίνει «με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο».

Εκανε λόγο για «σθεναρή» πρόταση του Ντ. Τραμπ με... «ανθρωπιστικά κίνητρα», ενώ πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι αντίθετος με τη σταδιακή απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, τονίζοντας πως προτιμά την άμεση απελευθέρωση όλων, ζωντανών και νεκρών, ενώ επέρριψε στην Χαμάς την ευθύνη για τη συνέχιση του πολέμου λέγοντας πως «κωλυσιεργεί» τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Στην πραγματικότητα βέβαια, η Χαμάς έχει αποδεχθεί εδώ και μέρες την τελευταία πρόταση των διαμεσολαβητών, σε αντίθεση με το Ισραήλ, ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση έχει επίσης προτείνει μια συνολική ανταλλαγή κρατουμένων και αιχμαλώτων, με την προϋπόθεση του τερματισμού του πολέμου και την αποχώρηση όλων των δυνάμεων του ισραηλινού κατοχικού στρατού από τη Γάζα.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκ. Σάαρ, συνεχίζει την επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ προγραμματίζοντας αργότερα χτες βράδυ συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μ. Ρούμπιο.

Σε δηλώσεις που έκανε στην εφημερίδα WSJ ο Σάαρ ανέφερε ότι το Ισραήλ «δίνει προτεραιότητα σε στρατηγικά συμφέροντα και όχι σε δημόσιες σχέσεις», ενώ αποδοκίμασε τα σχέδια ορισμένων «δυτικών» χωρών (μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία) να αναγνωρίσουν τον Σεπτέμβριο το Παλαιστινιακό κράτος.

Στο μεταξύ, με εκτενές δημοσίευμά της η αμερικανική εφημερίδα «Wall Street Journal» (WSJ) επανέφερε τις πληροφορίες ότι η Αίγυπτος έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση σημαντικού αριθμού Παλαιστινίων για να αναλάβουν ρόλο αστυνόμευσης στη Γάζα μετά τον τερματισμό του πολέμου.

Επικαλούμενη Αραβες αξιωματούχους, η WSJ αναφέρει ότι ήδη εκατοντάδες Παλαιστίνιοι εκπαιδεύονται σε αιγυπτιακές στρατιωτικές ακαδημίες, με στόχο να αποτελέσουν μέρος μιας δύναμης έως και 10.000 ατόμων. Οι περισσότεροι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προέρχονται από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Οχθη.

Σύμφωνα με το αραβικό σχέδιο για την «επόμενη μέρα» - στο οποίο αντιτίθεται το Ισραήλ - η δύναμη αυτή θα συμπληρώνεται από μία δύναμη ασφαλείας από αραβικές χώρες, κυρίως από την Αίγυπτο.

Ενδοαστικές διεργασίες στο Ισραήλ

Στο Ισραήλ την ίδια ώρα οι κινητοποιήσεις του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων συνεχίζονται, όπως και οι ενδοαστικές ζυμώσεις για την «επόμενη μέρα» και τη «διάδοχη» κυβέρνηση.

Είναι χαρακτηριστικά τα χτεσινά ρεπορτάζ ισραηλινών ΜΜΕ για τη συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού, Ν. Μπένετ, με τον αρχηγό του κόμματος «Yisrael Beiteinu» και πρώην υπουργό Αμυνας, Αβ. Λίμπερμαν, με κεντρικά θέματα «τρόπους αντικατάστασης της κυβέρνησης» Νετανιάχου «το συντομότερο δυνατόν», τον πόλεμο στη Γάζα, την κλήτευση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων και την κατάσταση της οικονομίας.

Νέα μεταφορά εξοπλισμών μέσω Κύπρου στο κράτος - δολοφόνο

Στο μεταξύ, νέο φορτίο εξοπλισμών με προορισμό την Elbit Systems στο Ισραήλ έφτασε την περασμένη Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας με πτήση της «Challenge Airlines» και την ίδια μέρα αναχώρησε για το αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν», στο Τελ Αβίβ, όπως καταγγέλλουν κυπριακές οργανώσεις με ανακοίνωσή τους.

Αναφέρουν δε ότι το αεροσκάφος που μετέφερε το νέο αυτό φορτίο θανάτου έχει κάνει το ίδιο δρομολόγιο τουλάχιστον 20 φορές.