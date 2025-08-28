ΚΟΣΟΒΟ

Εκλογή προέδρου της Βουλής μετά από 6 μήνες

«Πράσινο φως» για την έναρξη συναντήσεων με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης έδωσε την Τρίτη η εκλογή προέδρου στην Βουλή του προτεκτοράτου του Κοσόβου, σχεδόν έξι μήνες μετά τις εκλογές του περασμένου Φλεβάρη.

Χρειάστηκαν πάνω από 50 ψηφοφορίες, ώστε τελικά ο προερχόμενος από το κόμμα «Αυτοδιάθεση» του Αλμπιν Κούρτι, Ντιμάλ Μπάσα, να αναδειχθεί στη θέση με τη στήριξη συνολικά 73 βουλευτών σε σύνολο 120, περιλαμβανομένων εκείνων από το αντιπολιτευόμενο κόμμα PDK, αλλά και ορισμένων μειονοτικών.

Με βάση το Σύνταγμα του προτεκτοράτου, ο σχηματισμός κυβέρνησης έπεται της εκλογής προέδρου στο κοινοβούλιο.

Στις εκλογές του Φλεβάρη, η «Αυτοδιάθεση» ήρθε μεν ξανά πρώτη, αλλά χωρίς απόλυτη πλειοψηφία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έως τώρα αρνούνται να συνεργαστούν μαζί της, κατηγορώντας την για χειρισμούς που οξύνουν την αντιπαράθεση με το Βελιγράδι και δυσχεραίνουν την ενταξιακή πορεία του Κοσόβου στην ΕΕ.

Στο μεταξύ, η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια απασχόλησε την προχτεσινή τηλεφωνική συνομιλία του Σέρβου Προέδρου Αλ. Βούτσιτς με τον Ρώσο ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ, με «ειδική προσοχή στην κατάσταση στο Κόσοβο και τις εξελίξεις στη "Σερβική Δημοκρατία"», την ομοσπονδιακή συνιστώσα της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, όπου εντείνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Σαράγεβο και Μπάνια Λούκα.

Ακόμα, «η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα - κλειδιά της διμερούς ατζέντας, τη συνεργασία σε διεθνείς πλατφόρμες και την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών σε πνεύμα στρατηγικής εταιρικής σχέσης».

Σε πρόσφατη συνάντησή του και με τον Ρώσο πρέσβη, Αλ. Μποτσάν - Καρτσένκο άλλωστε, ο Βούτσιτς τόνισε ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με τη Ρωσία, με σαφή αποφασιστικότητα να διατηρήσουμε την ειρήνη και την πολιτική σταθερότητα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ιδίως στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη», αναγγέλλοντας συνάντησή του και με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλ. Πούτιν, «το συντομότερο δυνατόν».