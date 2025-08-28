ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Το υπουργείο Αμυνας ανήγγειλε και ναυτικές περιπολίες

Την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων που θα συμβάλλουν στην «αντιμετώπιση τρομοκρατικών οργανώσεων, ενόπλων και εμπόρων ναρκωτικών» ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, Βλαδιμίρ Παδρίνο Λόπες, με φόντο την κλιμάκωση της επιθετικότητας της Ουάσιγκτον ενάντια στο Καράκας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει ήδη πολεμικά πλοία στην περιοχή, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τη δράση δικτύων ναρκεμπόρων και τις καταγγελίες για σύνδεσή τους με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Μετά μάλιστα την εντολή της κυβέρνησης Τραμπ για την ανάπτυξη ενός υποβρυχίου, τριών αντιτορπιλικών και τριών επεμβατικών πλοίων, το πρακτορείο Associated Press μετέδωσε προχτές ότι δόθηκαν εντολές για την ανάπτυξη δύο ακόμα αμερικανικών πλοίων.

Από τη μεριά της Βενεζουέλας, ο Παδρίνο μίλησε για περιπολίες που θα εστιάσουν στις περιοχές κοντά στον ποταμό Κατατούμπο, που εκβάλλει στη λίμνη Μαρακαΐμπο αλλά και τον «Κόλπο της Βενεζουέλας», ενώ «μεγαλύτερα σκάφη» θα αξιοποιηθούν για να χρησιμοποιηθούν σε ναυτικές περιπολίες «στα βόρεια των χωρικών μας υδάτων», στην Καραϊβική.

Ακόμα έκανε λόγο και για «σημαντική ανάπτυξη» εναέριων μέσων, επίσης στο πλαίσιο της επιχείρισης «Κεραυνός», που ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας το υπουργείο Εσωτερικών. Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και την ανάπτυξη «15.000 ανδρών και γυναικών καλά εκπαιδευμένων» σε επαρχίες που συνορεύουν με την Κολομβία, αν και απορρίπτει επίμονα τις κατηγορίες για εμπλοκή της στο εμπόριο ναρκωτικών, καθώς η Ουάσιγκτον επιστρατεύει νέα προσχήματα στην προώθηση των συμφερόντων της στη Λατινική Αμερική.

Βολιβία: Κυριαρχία της «δεξιάς» και στη Βουλή

Την ίδια στιγμή, νέα δεδομένα σε ιμπεριαλιστικά παζάρια και αντιθέσεις προσθέτουν αλλαγές στον πολιτικό χάρτη διαφόρων κρατών της περιοχής.

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα των εκλογών της 17ης Αυγούστου για την ανάδειξη της νέας Κάτω Βουλής και της νέας Γερουσίας στη Βολιβία, τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων εδρών θα ελέγχουν δύο «δεξιά» κόμματα: Το PDC (Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα) του γερουσιαστή Ροδρίγο Πας και η συμμαχία «Ελεύθεροι» του πρώην Προέδρου (2001-2002) Χόρχε Κιρόγα.

Ροδρίγο Πας και Χόρχε Κιρόγα θα αναμετρηθούν εξάλλου στον β' γύρο των προεδρικών εκλογών στις 19 Οκτώβρη.

Αντίθετα, καθίζηση κατέγραψε το σοσιαλδημοκρατικό MAS του απερχόμενου Προέδρου Λουις Αρσε, εκλέγοντας μόλις 2 βουλευτές και κανέναν γερουσιαστή.

Ο πρώην ηγέτης του MAS και πρώην Πρόεδρος της χώρας, Εβο Μοράλες, στον οποίο απαγορεύτηκε να θέσει υποψηφιότητα, είχε καλέσει σε άκυρη ψήφο.

Να σημειωθεί ότι το ενισχυμένο PDC καθώς και άλλες δυνάμεις προμηνύουν ακύρωση ή επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών που «έκλεισαν» τα τελευταία χρόνια για την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της χώρας και αφορούν βασικά μπίζνες με Ρωσία και Κίνα.