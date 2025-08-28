ΛΙΒΑΝΟΣ

Ματαιώθηκαν οι επισκέψεις του Μπάρακ στον νότιο Λίβανο

2025 The Associated Press. All

Επισκέψεις σε πόλεις τουείχε προγραμματίσει για χθες ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος στη Συρία και πρέσβης στην Τουρκίαμε φόντο τις εντεινόμενες πιέσεις των ΗΠΑ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τα σχέδια για δημιουργία «οικονομικής ζώνης» αμερικανικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή των συνόρων Λιβάνου - Ισραήλ.

Ο Μπάρακ έφτασε σε βάση του λιβανέζικου στρατού στην περιοχή Μαργιαγιούν, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, ωστόσο στη συνέχεια ματαίωσε τις προγραμματισμένες επισκέψεις του στις νότιες πόλεις Τύρος και Χιάμ, λόγω των κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν από πολλούς διαδηλωτές.

«Γιάνκη πήγαινε στη χώρα σου» και «Μπάρακ εσύ είσαι ζώο», ήταν μερικά από τα συνθήματα που έγραφαν τα πλακάτ των διαδηλωτών, με αφορμή τις προχτεσινές δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου ο οποίος χαρακτήρισε, ούτε λίγο ούτε πολύ, «ζώα» τους Λιβανέζους δημοσιογράφους που τον πολιόρκησαν με ερωτήσεις μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της χώρας Ζοζέφ Αούν.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στη Βηρυτό απέφυγε να αναφέρει την αιτία ακύρωσης των επισκέψεων του Μπάρακ στις δύο πόλεις.

Στο μεταξύ, χτες ο πρόεδρος της βουλής του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι - προερχόμενος από το σιιτικό κίνημα Αμαλ, που συνεργάζεται με τη Χεζμπολάχ - αποδοκίμασε τον Τομ Μπάρακ και την αναπληρώτρια απεσταλμένη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτάγκους, επισημαίνοντας πως όταν επέστρεψαν στη Βηρυτό «δεν έφεραν τίποτε από το Ισραήλ» εν αντιθέσει με «όσα μας υποσχέθηκαν». Ο Μπέρι τόνισε πως τα πράγματα «ξανάγιναν σύνθετα» και πως «δεν είναι διόλου εύκολη η κατάσταση», τονίζοντας πως είναι καταδικαστέο κάθε πράγμα που προκαλεί αντιπαραθέσεις και διαφωνίες στον Λίβανο, όπως είναι η αμερικανο-ισραηλινή απαίτηση για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στον Λίβανο.

Στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη συνεχίζεται η διαβούλευση για το μέλλον της UNIFIL, της αποστολής κυανοκράνων του Οργανισμού στον Λίβανο. Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε πως από προχθές βράδυ κυκλοφορεί ένα νέο σχέδιο απόφασης που προτείνει παράταση της θητείας της αποστολής που λήγει στις 31 Αυγούστου έως το τέλος του 2026 και να ξεκινήσει εντός του 2027 η διατεταγμένη και ασφαλής μείωση της δύναμης μέχρι την πλήρη αποχώρησή της σε 12 μήνες. Αμερικανικές πηγές πάντως χτες ανέφεραν ότι μετά την αναβολή της προγραμματισμένης για το βράδυ της Δευτέρας ψηφοφορίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το μέλλον της UNIFIL, οι ΗΠΑ τελικά συμφωνούν με την παράτασή της για έναν ακόμη χρόνο.