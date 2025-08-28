ΔΑΝΙΑ

Καταγγέλλει δράση αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών

«Ξένοι παράγοντες επιχειρούν να επηρεάσουν το μέλλον της Γροιλανδίας», λέει το ΥΠΕΞ

Δράση αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στη Γροιλανδία καταγγέλλει η κυβέρνηση της Δανίας, με το δανέζικο ΥΠΕΞ να καλεί εκτάκτως τον επιτετραμμένο της αμερικανικής πρεσβείας στην Κοπεγχάγη (σ.σ. υψηλότερο εν ενεργεία Αμερικανό διπλωμάτη) για να ζητήσει εξηγήσεις.

Ο Δανός ΥΠΕΞ, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, δήλωσε χθες ότι «υπάρχουν ξένοι παράγοντες που επιχειρούν να επηρεάσουν το μέλλον της Γροιλανδίας» και τέτοιες κινήσεις είναι «απαράδεκτες».

Η γεωπολιτική αντιπαράθεση για την στρατηγικής σημασίας Γροιλανδία έχει ενταθεί, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει έλεγχο του «αυτοδιοικούμενου» νησιού που ανήκει στη Δανία. Επιπλέον, η τοπική κυβέρνηση παζαρεύει με ευρωπαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στον ορυκτό πλούτο και αλλού, ενώ έχει απειλήσει και με συνεργασία με κινεζικά μονοπώλια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα DR, οι δανικές αρχές έχουν στοιχεία για τουλάχιστον 3 Αμερικανούς πολίτες με δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ που συγκέντρωναν πληροφορίες στη Γροιλανδία και οργάνωναν επιχειρήσεις επιρροής.

Η δανέζικη υπηρεσία πληροφοριών (PET) ανέφερε ότι η Γροιλανδία αποτελεί «στόχο εκστρατειών επιρροής διαφόρων μορφών», με σκοπό τη διάσπαση της σχέσης Δανίας - Γροιλανδίας.

Ηδη από τον Μάη, η Κοπεγχάγη είχε καλέσει τον Αμερικανό διπλωμάτη με αφορμή δημοσίευμα της «Wall Street Journal» που αποκάλυπτε διαβαθμισμένο μήνυμα προς τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, με το οποίο ζητούνταν να εντοπιστούν πρόσωπα στη Δανία και τη Γροιλανδία που υποστήριζαν τα σχέδια Τραμπ.

Οι νέες καταγγελίες συμπίπτουν με νέα ένταση στις διμερείς σχέσεις, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε πρόσφατα εντολή διακοπής εργασιών σε υπεράκτιο αιολικό πάρκο σχεδόν ολοκληρωμένο, στο οποίο συμμετείχε η δανέζικη Οrsted.

Η κίνηση αυτή ήρθε την ίδια μέρα που η Δανία υπέγραφε στρατηγική συνεργασία με την Καλιφόρνια του Δημοκρατικού κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι οι ΗΠΑ παραμένουν χωρίς πρέσβη στην Κοπεγχάγη, παρότι ο Τραμπ είχε ορίσει τον Κεν Χάουερυ, στενό συνεργάτη του Ελον Μασκ, ήδη από τον Δεκέμβρη.