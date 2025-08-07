ΑΓΚΥΡΑ.- Εργοστάσιο στη Σμύρνη της Τουρκίας θα ανοίξει η εταιρεία «Honda», δημιουργώντας περίπου 300 θέσεις εργασίας. Το εργοστάσιο προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2027, με στόχο ετήσια παραγωγική ικανότητα 100.000 οχημάτων.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ.- Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 52χρονος Σέρβος υπουργός Δημοσίων Επενδύσεων Ντάρκο Γκλίσιτς, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό την Τρίτη, στη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εμφάνισης. Ο Γκλίσιτς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση.