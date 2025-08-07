Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΓΚΥΡΑ.- Εργοστάσιο στη Σμύρνη της Τουρκίας θα ανοίξει η εταιρεία «Honda», δημιουργώντας περίπου 300 θέσεις εργασίας. Το εργοστάσιο προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2027, με στόχο ετήσια παραγωγική ικανότητα 100.000 οχημάτων.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ.- Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 52χρονος Σέρβος υπουργός Δημοσίων Επενδύσεων Ντάρκο Γκλίσιτς, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό την Τρίτη, στη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εμφάνισης. Ο Γκλίσιτς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Σε ισχύ από χθες δασμοί 50% σε εμπορεύματα από τη Βραζιλία
Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από την κλιμάκωση των επιθέσεων
Πυρκαγιές με έναν νεκρό και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης
Με «όπλο» και τους δασμούς για τη ρωσική Ενέργεια
 Για «ειρηνευτικές συνομιλίες» στις ΗΠΑ, παρακάμπτοντας τη Ρωσία
 Αντιδράσεις για την απόφαση της κυβέρνησης να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ
 Σταματούν επενδύσεις μισού δισ. δολαρίων σε εμβόλια m-RNA
 Κατεδαφίστηκε το τελευταίο μνημείο αφιερωμένο στον Λένιν
 Δεν εξετάζει πλέον την αγορά μαχητικών F-35
 Επενδυτικές συμφωνίες από την κυβέρνηση των τζιχαντιστών
 Δύο υπουργοί μεταξύ των οκτώ νεκρών σε συντριβή ελικοπτέρου
 Δημοσκοπικό ρεκόρ για την AfD
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ