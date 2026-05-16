Για το πλιάτσικο στη σοβιετική παράδοση

Αυτήν την περίοδο δύο είναι οι κυρίαρχες τακτικές της αστικής τάξης στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ενωσης απέναντι στο κομμουνιστικό κίνημα:

Η 1η συνδέεται με την πλήρη απαγόρευση των Κομμουνιστικών Κομμάτων, των συμβόλων τους, της δράσης τους, όπως συμβαίνει στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής.

Η 2η έχει να κάνει με τη χειραγώγηση του κομμουνιστικού κινήματος και την καπηλεία της Ιστορίας της Σοβιετικής Ενωσης για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων στόχων των αστικών τάξεων, όπως συμβαίνει σε Ρωσία και Λευκορωσία.

Η διαστρέβλωση της σοβιετικής Ιστορίας είναι χαρακτηριστική και για τις δύο περιπτώσεις, όπως συμβαίνει π.χ. με την γκεμπελική προπαγάνδα του λεγόμενου «Γκολοντομόρ» στην Ουκρανία, ή από την άλλη με την παρουσίαση του Λένιν από τα σύγχρονα επιτελεία της ρωσικής αστικής τάξης ως του «καταστροφέα» της μεγαλειώδους Ρωσικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα σε αντιπαράθεση με τον Στάλιν, που παρουσιάζεται διαστρεβλωμένα ως ένας «πατριώτης» και «αποστειρωμένα» από την επαναστατική ιδεολογία.

Το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει καταγγείλει και καταδικάσει τις διώξεις σε βάρος των κομμουνιστών και των ΚΚ καθώς και τον αντικομμουνισμό και αντισοβιετισμό απ' όλες τις πλευρές της αστικής διαστρέβλωσης. Ιδιαίτερη, όμως, αναφορά πρέπει να γίνει στις αισχρές προσπάθειες καπηλείας και πλιάτσικου της Ιστορίας της ΕΣΣΔ και του κομμουνιστικού κινήματος. Τέτοια είναι η περίπτωση της νεοεμφανιζόμενης ΣΟΒΙΝΤΕΡΝ, που επιδιώκει με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια, παραπέμποντας στη Σοβιετική Ενωση και στην Κομιντέρν, δηλαδή την Κομμουνιστική Διεθνή.

Ξετυλίγοντας το «πουλόβερ» της ΣΟΒΙΝΤΕΡΝ

Η ΣΟΒΙΝΤΕΡΝ παρουσιάζεται ως μια «Διεθνής Ενωση των Σύγχρονων Αριστερών Δυνάμεων του κόσμου», που ιδρύθηκε στη Μόσχα στις 25 - 29 Απριλίου 2026 με τη φιλοξενία από το κεντροαριστερό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της «Δίκαιης Ρωσίας», που εκπροσωπείται στη ρωσική Bουλή (Κρατική Δούμα), λαμβάνοντας το 7,5% με 28 βουλευτές (στους 450). Στο συγκεκριμένο κόμμα έχουν ενσωματωθεί και ακραία εθνικιστικά στοιχεία, όπως ο Ζαχάρ Πριλέπιν, που πριν συμμετείχε στο λεγόμενο «Εθνικό - μπολσεβίκικο κόμμα», που προσπαθούσε ακόμη και στα σύμβολα και συνθήματα να μιμηθεί το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα του Χίτλερ και είχε σύνθημα το «η Ρωσία είναι τα πάντα, όλα τα άλλα είναι τίποτα!».

Η «Δίκαιη Ρωσία» στήριξε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και για τον λόγο αυτό διαγράφηκε από τη «Σοσιαλιστική Διεθνή», στην οποία είχε ενταχθεί πριν τον 2022. Νωρίτερα (2014) είχε δεχθεί μια παρατήρηση από αυτήν τη διεθνή σοσιαλδημοκρατική ένωση, μιας και βουλευτές της «Δίκαιης Ρωσίας» είχαν καταθέσει τροπολογία στον νόμο για τις αμβλώσεις, με την οποία μεταξύ άλλων θεωρούσαν πως μια γυναίκα θα μπορεί να κάνει άμβλωση μόνο εφόσον έχει και τη συγκατάθεση του συζύγου της. Τέτοια ...πρόοδος!!! Κι ακόμη νωρίτερα (2007) ο επικεφαλής του κόμματος Σ. Μιρόνοφ, ακολουθώντας κατά πόδας τον Πούτιν τα είχε βάλει με τους μπολσεβίκους που κατά την εκτίμησή του είχαν επιβάλει «ολοκληρωτικό έλεγχο στη σκέψη» του λαού.

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως το 2011 ο Βλαντισλάβ Σουρκόφ, πρώην βοηθός του Ρώσου Προέδρου και πρώην αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, δήλωσε δημόσια πως η «Δίκαιη Ρωσία» φτιάχτηκε για να χειραγωγήσει τυχόν λαϊκές αντιδράσεις. Πράγματι, όλα αυτά τα χρόνια η «Δίκαιη Ρωσία» υποστήριξε με φανατισμό όλες τις επιλογές του Κρεμλίνου και διακρίθηκε για την αρωγή της σε όλους τους αντιλαϊκούς νόμους, μεταξύ άλλων και αυτών που φιμώνουν κάθε αντιπολιτευτική φωνή στη Ρωσία.

Τέλος, η «Δίκαιη Ρωσία» προσχώρησε το 2026 στη λεγόμενη «Παγκόσμια Αντιιμπεριαλιστική Πλατφόρμα» (ΠΑΠ), που ως γνωστόν παίζει αντι-ΚΚΕ ρόλο, υπογράφοντας τη σχετική διακήρυξη.

«Ανθρακες ο θησαυρός»

Στις δηλώσεις των εκπροσώπων της ΣΟΒΙΝΤΕΡΝ γίνεται λόγος για 100 κομμουνιστικά και αριστερά κόμματα, που συμμετέχουν, ωστόσο δεν υπάρχει καμία σχετική λίστα δημοσιευμένη. Από όσα έχουν δημοσιευθεί βλέπουμε κάποια κομμουνιστικά κόμματα που ήδη συμμετέχουν στην ΠΑΠ, όπως το λεγόμενο Αμερικάνικο ΚΚ. Πρόκειται για ένα κόμμα υποστηρικτών του Τραμπ, που εμφανίζεται με κομμουνιστική «γαρνιτούρα» και το οποίο στις τελευταίες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ στήριζε τον ...«φιλειρηνιστή» Τραμπ. Καθόλου τυχαίο, αν πάρουμε υπόψη μας πως πρόσφατα ένας εκ των θεωρητικών της ΠΑΠ καλούσε τους κομμουνιστές σε «τακτική συνεργασία» με τον Τραμπ ενάντια στους οπαδούς της παγκοσμιοποίησης.

Τα ευτράπελα δεν σταματούν εκεί. Από την Τουρκία π.χ. συμμετέχει στη «Διεθνή Ενωση των Σύγχρονων Αριστερών Δυνάμεων του κόσμου» το κόμμα «Βατάν» (μετάφραση: «Πατρίδα»). Πρόκειται για ένα εθνικιστικό κόμμα, που διακατέχεται από έναν καιροσκοπικό και άσφαιρο αντιαμερικανισμό, προωθώντας τα συμφέροντα των αστικών τάξεων του ευρασιατικού ιμπεριαλιστικού άξονα (Κίνας, Ρωσίας), στενά συνδεδεμένου με μερίδα του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας. Το «Βατάν» όχι μόνο στηρίζει το αφήγημα της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας», με το οποίο η αστική τουρκική τάξη εκφράζει τις επιθετικές βλέψεις της προς τα δυτικά, αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του. Οι δύο βασικοί θεωρητικοί της «Γαλάζιας Πατρίδας», οι απόστρατοι ναύαρχοι Τζεμ Γκιουρντενίζ (που επινόησε τον όρο το 2006) και Τζιχάτ Γιαϊτζί, έχουν στενούς δεσμούς με τον ιδεολογικό χώρο του «Βατάν». Ο Γκιουρντενίζ αρθρογραφούσε τακτικά στην εφημερίδα του κόμματος, «Aydinlik».

Βεβαίως, από την Ελλάδα συμμετέχει ένας μονοπρόσωπος θεωρητικός όμιλος, καθώς και η σοσιαλδημοκρατική «Πρωτοβουλία των Δελφών», ενώ ως εκπρόσωπος εμφανίζεται ένας επιχειρηματίας, που σε άλλες περιπτώσεις δηλώνει διευθύνων σύμβουλος εταιρείας επενδύσεων για τον αγωγό «South European Pipeline».

Νομίζουμε ότι είναι περιττό να συνεχίσουμε, αλλά θεωρούμε χρήσιμο να σημειώσουμε πως οι δυνάμεις του οπορτουνισμού, του ρεφορμισμού, οι απολογητές των διάφορων παραλλαγών της αστικής διαχείρισης και της υποταγής των εργαζομένων και της νεολαίας στους στόχους της μιας ή της άλλης αστικής τάξης, είναι σίγουρο πως θα συνεχίσουν την επιζήμια δράση τους, αξιοποιώντας και την καπηλεία της Ιστορίας του παγκόσμιου εργατικού και λαϊκού κινήματος.

Δυναμώνει, λοιπόν, η ανάγκη να ισχυροποιηθεί το ιδεολογικό - πολιτικό μέτωπο τόσο ενάντια στον αντικομμουνισμό, στην καταστολή των εργατικών - λαϊκών αγώνων, όσο και με όσους αποσπούν την πάλη ενάντια στον πόλεμο και τον φασισμό από την πάλη ενάντια στον καπιταλισμό που τους γεννά. Να απορριφθεί ο κάλπικος «αντιιμπεριαλισμός» και «αντιφασισμός» και τα διάφορα ανάλογα «σχήματα», που χρησιμοποιούν αστικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις για τον εγκλωβισμό των λαών στους σχεδιασμούς τους. Κόντρα σε αυτήν την κατάσταση και μέσα στις αντίξοες συνθήκες διεθνούς αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων παλεύει σταθερά το ΚΚΕ και άλλα ΚΚ, που επιδιώκουν την επαναστατική αυτοτέλεια του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος από τις αστικές δυνάμεις και συμφέροντα, καθώς και για την ανασύνταξή του σε μαρξιστική - λενινιστική βάση, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στις αστικές τάξεις, στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και στον αντικομμουνισμό.