ΙΡΑΚ

Νέα φιλοαμερικανική κυβέρνηση

Νέος πρωθυπουργός στο Ιράκ ορκίστηκε μετά την έγκριση της κυβέρνησής του από την ιρακινή βουλή την περασμένη Πέμπτη ο 40χρονος εκατομμυριούχος επιχειρηματίας Αλί αλ Ζαΐντι.

Ο Ζαΐντι είχε προηγουμένως εξασφαλίσει και τις «ευλογίες» των ΗΠΑ, δεδομένης της επιθυμίας του να προωθήσει στο Ιράκ τον αφοπλισμό όλων των πολιτοφυλακών προκειμένου να ενισχυθεί ως κρατικό μονοπώλιο από τον στρατό η κατοχή και χρήση όπλων, όπως ακριβώς επιχειρείται και στον Λίβανο.

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική, ο νέος πρωθυπουργός του Ιράκ προβάλλει ως προτεραιότητά του την καταπολέμηση της ενδημικής διαφθοράς. Η νέα ιρακινή κυβέρνηση θα απαρτίζεται από 23 υπουργούς, ωστόσο στη βουλή την Πέμπτη εξασφάλισε την έγκριση περίπου για το μισό υπουργικό συμβούλιο (συγκεκριμένα εγκρίθηκαν 14 υπουργοί). Ακόμη συνεχίζεται το παζάρι εντός κυβερνητικού συνασπισμού για καίρια χαρτοφυλάκια όπως τα υπουργεία Εσωτερικών και Αμυνας.

Προς το παρόν ανακοινώθηκε ως νέος υπουργός Πετρελαίου ο Μπασίμ Μοχάμεντ, ενώ ο Φουάντ Χουσεΐν παραμένει υπουργός Εξωτερικών.

Νέα επίθεση του Ισραήλ στη Νότια Συρία

Σε νέα κλιμάκωση, μετά από αρκετές βδομάδες, της στρατιωτικής επιθετικότητας στη νότια Συρία προέβη την Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός, εξαπολύοντας πυρά στα περίχωρα της επαρχίας Κουνέιτρα με πυροβολικό και απαγωγές αμάχων για «ανακρίσεις».

Ολμοι πυροβολικού αναφέρθηκαν σε αγροτικές εκτάσεις πέριξ των χωριών Χουρίγια, Τζουμπάτα αλ Χασάμπ, και στην πόλη Χαμιντίγια. Στο Σίντα Γκολάν ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε χερσαία επιχείρηση, κάνοντας «έρευνες» σε σπίτια χωρικών και συλλαμβάνοντας τουλάχιστον έναν νεαρό τον οποίο άφησαν ελεύθερο μετά από πολύωρη ανάκριση το πρωί της Παρασκευής.

Νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου δήλωσε σε ισραηλινό κανάλι απροκάλυπτα πως οι «αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες» που φτιάχτηκαν σε Γάζα, Λίβανο και Συρία «άλλαξαν την όψη της Μέσης Ανατολής» και συνέχισε πλασάροντας τα γνωστά προσχήματα για τα μακελειά που σκορπάει στην περιοχή, τη λεγόμενη «αυτοάμυνα» και την «αντιμετώπιση του ριζοσπαστικού ισλάμ».