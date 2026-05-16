... και η βαριοπούλα των εθνικιστών

Ο Σεργκέι Μιρόνοφ, Πρόεδρος του κόμματος «Δίκαιη Ρωσία», που ηγείται στη ΣΟΒΙΝΤΕΡΝ, με τη βαριοπούλα, που έλαβε ως δώρο από τον Γιεβγκένι Πριγκόζιν, ιδρυτή του μισθοφορικού στρατού «Βάγκνερ». Η βαριοπούλα αναδείχθηκε για τους Ρώσους εθνικιστές σε σύμβολο στα χρόνια του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, αφού κυκλοφόρησαν μερικά βίντεο, στα οποία άντρες των «Βάγκνερ» εκτελούν με αυτό το εργαλείο κάποιους συναδέλφους τους, που νωρίτερα είχαν παραδοθεί στον εχθρό. Στη βαριοπούλα, εκτός της αφιέρωσης είναι χαραγμένα και τα σύμβολα του «Βάγκνερ», που όπως και η επωνυμία αυτού του μισθοφορικού στρατού είναι εμπνευσμένα από τους ναζί.