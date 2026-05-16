ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

«Πρόθυμοι» και ΕΕ συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις για το Ορμούζ

Σε επιφυλακή για να στείλουν πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και άλλο εξοπλισμό στα Στενά του Ορμούζ «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες» βρίσκονται τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ μαζί με άλλους «εταίρους». Αυτό προέκυψε την περασμένη βδομάδα από τη σύνοδο τωνστις Βρυξέλλες και την τηλεδιάσκεψή τους στο Λονδίνο, στο πλαίσιο τουυπό την ηγεσία

Οι Ευρωπαίοι του ΝΑΤΟ προωθούν τα δικά τους σχέδια στην περιοχή, ανεξάρτητα από αυτά των ΗΠΑ, στην προσπάθεια να αναβαθμίσουν τη γεωπολιτική τους θέση «πιάνοντας πόστα» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Είτε με ενδεχόμενη επέκταση της επιχείρησης της ΕΕ «Ασπίδες» είτε μέσω «εντολής» του ΟΗΕ, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στα Στενά συγκεντρώνεται περισσότερο «μπαρούτι» και διασταυρώνονται ολοένα και περισσότερα ανταγωνιστικά ιμπεριαλιστικά σχέδια.

Ο πόλεμος για την Ενέργεια και το Εμπόριο μεταφέρεται στο θαλάσσιο πεδίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για επέκταση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης. Είναι ενδεικτική η απόφαση των υπουργών Αμυνας της ΕΕ για ενίσχυση του δορυφορικού κέντρου της ΕΕ, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει την παρακολούθηση μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός, να εντοπίζει τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και να βοηθά στην αποτροπή της παράκαμψης των κυρώσεων.

Ενισχύεται η επιχείρηση «Ασπίδες» και ίσως επεκταθεί στα Στενά

Κράτη - μέλη της ΕΕ θα συνεισφέρουν περισσότερα πλοία στην ιμπεριαλιστική επιχείρηση «Ασπίδες», που συνοδεύει εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, επιχειρώντας κατά των Χούθι της Υεμένης.

«Η επιχείρηση "Ασπίδες" συμβάλλει ήδη ουσιαστικά στην προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, όμως οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν και στα Στενά του Ορμούζ. Αυτό απαιτεί μόνο αλλαγή της εντολής της», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κ. Κάλας, ξεκαθαρίζοντας: «Και αν χρειαστεί να τροποποιηθεί η εντολή ώστε να καλύπτει και δραστηριότητες εκκαθάρισης ναρκών, τότε μπορούμε να το κάνουμε».

Εξάλλου, «η επιχείρηση "Ασπίδες" θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον "Συνασπισμό των Προθύμων" για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Ηδη η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει δύο ναρκαλιευτικά πλοία πιο κοντά στον Περσικό Κόλπο, «αποκλειστικά προληπτικά, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά και την αναδιάταξη των δυνάμεων» στα Στενά του Ορμούζ. Αρχικά θα αναπτυχθούν στην Ανατολική Μεσόγειο και στη συνέχεια στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο των αποστολών «Mediterraneo Sicuro» («Ασφαλής Μεσόγειος») και «Ασπίδες».

Προϋπόθεση για οποιαδήποτε στρατιωτική ανάπτυξη δεν θα είναι η «προσωρινή» εκεχειρία που ισχύει επί του παρόντος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, «αλλά μια πραγματική, αξιόπιστη και σταθερή εκεχειρία, ή, ακόμα καλύτερα, μια οριστική ειρήνη», υποστήριξε ο Ιταλός υπουργός Αμυνας.

Οι «πρόθυμοι» θέτουν πλοία και εξοπλισμό σε επιφυλακή

«Οικοδομήσαμε μια ad hoc αποστολή, την οποία συνδιευθύνουμε μαζί με τους Βρετανούς και η οποία έχει συγκεντρώσει 50 χώρες και διεθνείς οργανισμούς ώστε να καταστεί δυνατό, σε συντονισμό με το Ιράν και με την έγκριση όλων των χωρών της περιοχής και των ΗΠΑ, να εξασφαλιστεί, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, η επανάληψη του θαλάσσιου εμπορίου», ιδιαίτερα για τη μεταφορά των λιπασμάτων, των τροφίμων και των υδρογονανθράκων, σημείωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν.

Ο ίδιος ανακοίνωσε προσεχή «πρωτοβουλία στον ΟΗΕ» προκειμένου να προταθεί ένα «πλαίσιο» γι' αυτήν τη μελλοντική αποστολή.

Το αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκολ» θα φτάσει σύντομα στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε την Παρασκευή η Γαλλίδα υφυπουργός Αμυνας, διευκρινίζοντας ότι «έχει προχωρήσει προς την Αραβική Θάλασσα, βρίσκεται στην περιοχή, αλλά όχι στα Στενά».

Η ομάδα κρούσης του «Σαρλ Ντε Γκολ» είχε αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο λίγο μετά την έναρξη αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και μπορεί να παραμείνει στη θάλασσα για 4 - 5 μήνες.

Πάνω από 155 εκατ. δολάρια θα δαπανήσει το Λονδίνο για drones εντοπισμού ναρκών και συστήματα αντιμετώπισης drones. Το πακέτο θα περιλαμβάνει αυτόνομα συστήματα για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών στη θάλασσα, ταχύπλοα μη επανδρωμένα σκάφη, μαχητικά αεροσκάφη Typhoon για εναέρια περιπολία και το αντιτορπιλικό αντιαεροπορικής άμυνας «HMS Dragon», που ήδη κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή.

Η Βρετανία ήδη διαθέτει περισσότερα από 1.000 άτομα προσωπικό στην περιοχή, στο πλαίσιο υφιστάμενων «αμυντικών» επιχειρήσεων, μεταξύ τους ομάδες αντιμετώπισης drones και μοίρα μαχητικών αεροσκαφών.

Αλλά και η Αυστραλία, βασική «σύμμαχος» των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό, δήλωσε ετοιμότητα να μετάσχει σε «μια ανεξάρτητη και αυστηρώς αμυντική πολυεθνή στρατιωτική αποστολή, υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας», στα Στενά του Ορμούζ. Η Καμπέρα θα θέσει στη διάθεση της αποστολής αυτής ένα αεροσκάφος επιτήρησης Wedgetail E-7A, το οποίο έχει ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή για την προστασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Από την πλευρά της η Λιθουανία σκοπεύει να στείλει έως 40 στρατιώτες και προσωπικό για να βοηθήσει τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ. Υπενθυμίζεται ότι η Λιθουανία είναι ανάμεσα στις χώρες που διεκδικούν να «φιλοξενήσουν» τα στρατεύματα των ΗΠΑ που θα μετακινηθούν από τη Γερμανία.

ΗΠΑ: Ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία

Το Πεντάγωνο φέρεται να ακύρωσε τα σχέδια προσωρινής ανάπτυξης 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι τους οποίους επικαλείται το «Reuters», εγείροντας νέα ερωτήματα σχετικά με την απόσυρση στρατού από την Ευρώπη.

Πριν δυο βδομάδες το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, με φόντο την «απογοήτευση» της Ουάσιγκτον για τη στάση των Ευρωπαίων «συμμάχων» στον πόλεμο με το Ιράν.

Οι 4.000 στρατιώτες με έδρα το Τέξας ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για μια προγραμματισμένη 9μηνη εναλλαγή στην Πολωνία, την οποία ο Τραμπ χαρακτηρίζει «σύμμαχο - πρότυπο». Η ακύρωση αυτής της αποστολής ρουτίνας είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη.

Το Πεντάγωνο υπερασπίστηκε την κίνηση ως μια προσεκτικά μελετημένη διαδικασία. «Συνδέεται με την προηγουμένως ανακοινωθείσα αναδιάταξη ενός μέρους των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Πολωνίας Βλ. Κοσίνιακ - Κάμις.