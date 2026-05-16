ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Συνεχίζεται η «Νάκμπα» από τους Ισραηλινούς φονιάδες

Στις 15 Μάη η 78η επέτειος της «Νάκμπα» («Καταστροφής») της ιστορικής Παλαιστίνης, που άνοιξε τον δρόμο για την ίδρυση του Ισραήλ στα αποκαΐδια των διώξεων και των γενοκτονικών επιθέσεων Εβραίων σιωνιστών και των προστατών τους, συνέπεσε με τη συνέχιση της δεύτερης «Νάκμπα» που βιώνει ο παλαιστινιακός λαός μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα μετά το φθινόπωρο του 2023.

Σήμερα, 78 χρόνια μετά, δεν υπάρχει ούτε σπιθαμή παλαιστινιακής γης σε Γάζα και Δυτική Οχθη που να μη στενάζει από την κατοχή του ισραηλινού στρατού και τις επιθέσεις εποίκων που κλέβουν, καίνε και βιαιοπραγούν ασύστολα, με τη στήριξη της κυβέρνησης του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου και των συμμάχων της.

Μόνο από την έναρξη της ισραηλινής επιδρομής στη Γάζα τον Οκτώβρη του 2023 στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη 73.760 είναι οι νεκροί, εκ των οποίων 18.802 παιδιά, 12.400 γυναίκες, χιλιάδες ηλικιωμένοι, 1.411 γιατροί και νοσηλευτές, 800 εκπαιδευτικοί, 252 δημοσιογράφοι, ενώ υπάρχουν συνολικά 11.200 αγνοούμενοι στη Λωρίδα της Γάζας. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί 18.700 απάνθρωπες και αυθαίρετες συλλήψεις Παλαιστινίων από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στη Δυτική Οχθη και στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη Γάζα ο Νικολάι Μλαντένοφ, επικεφαλής του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ, προωθεί την εφαρμογή των άθλιων σχεδίων των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τη μετατροπή της περιοχής σε προτεκτοράτο τους. Εμφανιζόμενος αυτήν τη βδομάδα στην Ιερουσαλήμ δήλωσε ότι η ανοικοδόμηση στη Γάζα είναι θέμα χρόνου που αφορά «τουλάχιστον μία γενιά», θέλοντας να απογοητεύσει τους Παλαιστίνιους που δίνουν καθημερινή πάλη επιβίωσης.

Στη Δυτική Οχθη το καθημερινό μπαράζ εφόδων του ισραηλινού στρατού σε πόλεις και χωριά συνεχίζεται παράλληλα με την καταστροφή βασικών υποδομών, την τρομοκράτηση αμάχων και τη συνεχή αύξηση του αριθμού των θυμάτων την Παρασκευή, μετά τη δολοφονία ενός ακόμα 16χρονου Παλαιστινίου στα περίχωρα της πόλης Λουμπάν Αλ Σαρκίγια, στην περιφέρεια της Ναμπλούς.

Σε αυτό το σκηνικό βίας, η κυβέρνηση Νετανιάχου μελετά την παραχώρηση στον στρατό 36 στρεμμάτων γης στην περιοχή όπου βρίσκονταν τα αλλοτινά κεντρικά γραφεία της UNRWA στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, προτού τα γκρεμίσουν οι κατοχικές αρχές. Εκεί σχεδιάζεται μεγάλο κτιριακό συγκρότημα που μέρος του θα στεγάσει το «Μουσείο του Ισραηλινού Στρατού», αναδεικνύοντας τον στόχο για συνέχιση της κατοχής και παρεμπόδιση κάθε ρεαλιστικής πιθανότητας για ίδρυση βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Πλάι στα σχέδια αυτά, την Πέμπτη ξεκίνησε το 8ο Συνέδριο της Φατάχ, μετά από 10 χρόνια, με τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μ. Αμπάς να διαβεβαιώνει για τη διεξαγωγή των καθυστερημένων (εδώ και πολλά χρόνια) εκλογών και τη διενέργεια «μεταρρυθμίσεων» υπό την πίεση των ΗΠΑ και της ΕΕ, που θέλουν μια «αναβαπτισμένη» Παλαιστινιακή Αρχή ώστε να «επιτρέψουν» την εκπροσώπησή της και έναν περιορισμένο ρόλο διοίκησης στη Γάζα.

ΚΚΕ: Να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό

Οπως σημείωνε το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για την 78η μαύρη επέτειο της «Νάκμπα»:

«Η μόνη εγγύηση για τη δικαίωση του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και για τη μη παραγραφή των εγκλημάτων του Ισραήλ είναι η πολύμορφη συνέχιση της έμπρακτης αλληλεγγύης του λαού μας και των άλλων λαών, και όχι τα παχιά και ψεύτικα λόγια του Τραμπ, των συμμάχων του σε ΕΕ και ΝΑΤΟ και στην "ευρύτερη Μέση Ανατολή".

Το ΚΚΕ εκφράζει διαχρονικά την αμέριστη αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό και τη στήριξή του στον πολύχρονο, μαρτυρικό και ηρωικό του αγώνα, επιμένει όλα αυτά τα χρόνια για την εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της ελληνικής Βουλής του Δεκέμβρη του 2015, επαναφέρει το αίτημα και καλεί την ελληνική κυβέρνηση άμεσα, με επείγουσες διαδικασίες, να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Με την αποφασιστική πάλη των λαών μπορεί ο δίκαιος αγώνας του Παλαιστινιακού λαού να βρει δικαίωση, ενάντια στους κάθε είδους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Απαιτούμε:

- Την άμεση απόσυρση των Ισραηλινών εγκληματιών εισβολέων από τη Λωρίδα της Γάζας και από τα υπόλοιπα παλαιστινιακά εδάφη.

- Τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής και των συνεπειών της.

- Τη δημιουργία ενιαίου ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα πριν τον Ιούνη του 1967, με τον λαό νοικοκύρη στον τόπο του.

- Το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους, με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ.

- Την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων και άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών!

Νίκη στον αγώνα του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού!

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!».