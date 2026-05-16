KΟΥΒΑ

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν γενοκτονικό αποκλεισμό και ... προσφέρουν «ανθρωπιστική βοήθεια»

Οι ΗΠΑ εντείνουν τις απειλές προς τον ηρωικό λαό της Κούβας και το Κομμουνιστικό Κόμμα στο νησί της Επανάστασης.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ φεύγοντας για το Πεκίνο είχε χαρακτηρίσει την Κούβα «μια διαλυμένη χώρα και οδεύει μόνο προς μία κατεύθυνση - προς τα κάτω! Η Κούβα ζητά βοήθεια και θα μιλήσουμε!!!». Αυτά την ώρα που στη «Μέκκα του καπιταλισμού» εκατομμύρια λαϊκών ανθρώπων είναι βουτηγμένα στην αθλιότητα και την αποκτήνωση του συστήματος. Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εξέχων στέλεχος της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, έσπευσε να δηλώσει: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης υποβάλει πολυάριθμες ιδιωτικές προτάσεις στο κουβανικό καθεστώς για την παροχή γενναιόδωρης βοήθειας στον κουβανικό λαό, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για δωρεάν και γρήγορο δορυφορικό ίντερνετ και 100 εκατ. δολάρια σε άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Το καθεστώς αρνείται να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παράσχουν αυτή τη βοήθεια στον κουβανικό λαό, ο οποίος έχει απελπιστική ανάγκη από βοήθεια λόγω των αποτυχιών του διεφθαρμένου καθεστώτος της Κούβας».

Η χώρα που για δεκαετίες υποβάλλει έναν λαό σε γενοκτονικό αποκλεισμό, επειδή επέλεξε να βαδίσει τον επαναστατικό δρόμο και χάρισε στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό πολλά «χαστούκια», τώρα λέει πως θέλει να «βοηθήσει» τους ανθρώπους.

Για τα παραπάνω δηλώσεις έκαναν ο Πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και ο υπ. Εξωτερικών, Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια.

Ο Κανέλ σημειώνει ανάμεσα σε άλλα πως «εάν υπάρχει πραγματικά προθυμία της αμερικανικής κυβέρνησης να παράσχει βοήθεια στα ποσά που ανακοινώνει και σε πλήρη συμμόρφωση με τις παγκοσμίως αναγνωρισμένες πρακτικές για την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν θα συναντήσει εμπόδια ούτε αχαριστία εκ μέρους της Κούβας, όσο ασυνάρτητη και παράδοξη κι αν είναι η προσφορά προς έναν λαό τον οποίο, συστηματικά και αδίστακτα, η ίδια η αμερικανική κυβέρνηση τιμωρεί συλλογικά».

Αντίστοιχα, ο Κουβανός ΥΠΕΞ σημειώνει ότι «ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη την ασυνέπεια της φαινομενικής γενναιοδωρίας εκ μέρους εκείνου που υποβάλλει τον κουβανικό λαό σε συλλογική τιμωρία μέσω του οικονομικού πολέμου, η κουβανική κυβέρνηση δεν έχει ως πρακτική να απορρίπτει ξένη βοήθεια που προσφέρεται με καλή πίστη και με γνήσιους σκοπούς συνεργασίας, είτε διμερή είτε πολυμερή. Ούτε έχει αντίρρηση να συνεργαστεί με την Καθολική Εκκλησία, με την οποία έχει μακρά και θετική εμπειρία συνεργασίας. Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε τις λεπτομέρειες της προσφοράς και τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί. Ελπίζουμε ότι θα είναι απαλλαγμένη από πολιτικές μανούβρες και από προσπάθειες εκμετάλλευσης των ελλείψεων και του πόνου ενός λαού που βρίσκεται υπό πολιορκία».

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα του Reuters επικαλούμενο αξιωματούχο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να απαγγείλουν κατηγορίες στον Ραούλ Κάστρο. Σύμφωνα και με σχετικό ρεπορτάζ του CBS, η υπόθεση σχετίζεται με την κατάρριψη αεροσκαφών της οργάνωσης με βρώμικο ρόλο «Brothers to the Rescue», που έγιναν το 1996.

Νέες συζητήσεις στην Αβάνα μετά από αίτημα των ΗΠΑ

Το βράδυ της Πέμπτης, η κουβανική κυβέρνηση ενημέρωσε πως νωρίτερα την ίδια μέρα έγιναν συνομιλίες στην Αβάνα ανάμεσα στον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και τον Κουβανό υπουργό Εσωτερικών, Λάζαρο Αλμπέρτο Αλβαρες Κάσα. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση που ενημερώνει για τη συνάντηση αναφέρει: «Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου, σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα των διμερών σχέσεων, με σκοπό να συμβάλει στον πολιτικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, ως μέρος των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης.

Τα στοιχεία που προσκόμισε η κουβανική πλευρά και οι ανταλλαγές απόψεων με την αμερικανική αντιπροσωπεία επέτρεψαν να αποδειχθεί κατηγορηματικά ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ούτε υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των χωρών που, υποτίθεται, υποστηρίζουν την τρομοκρατία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώθηκε η συνέπεια και η συνοχή της ιστορικής θέσης της χώρας μας με τη δράση της κουβανικής κυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών της, όσον αφορά την αντιμετώπιση και την κατηγορηματική καταδίκη της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της.

Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι το νησί δεν φιλοξενεί, δεν υποστηρίζει, δεν χρηματοδοτεί ούτε επιτρέπει τρομοκρατικές ή εξτρεμιστικές οργανώσεις. Δεν υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις ή βάσεις ξένων μυστικών υπηρεσιών στο έδαφός του, και ποτέ δεν έχει υποστηρίξει καμία εχθρική δραστηριότητα κατά των ΗΠΑ, ούτε θα επιτρέψει να ενεργούν από την Κούβα κατά άλλου έθνους.

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον και των δύο πλευρών για την ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των οργάνων επιβολής και τήρησης του νόμου, με γνώμονα την ασφάλεια των δύο εθνών, καθώς και την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια».

Σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται η ανάγκη ενίσχυσης της διεθνιστικής αλληλεγγύης στην Κούβα και τον λαό της. Το ΚΚΕ στην Ελλάδα πρωτοστατεί με δεκάδες πρωτοβουλίες για να εκφραστεί η έμπρακτη στήριξη του ηρωικού λαού που σχεδόν 7 δεκαετίες δοκιμάζεται από τον βάρβαρο αποκλεισμό και τις εγκληματικές ενέργειες του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.