ΗΑΕ - ΙΝΔΙΑ

Στο Αμπου Ντάμπι ο Ινδός πρωθυπουργός

Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεκίνησε την Παρασκευή τη μεγάλη περιοδεία του σε Μέση Ανατολή και Ευρώπη ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, επιχειρώντας να βρει νέα ενεργειακά και επενδυτικά στηρίγματα μπροστά στα νέα δεδομένα που προκαλούν η συνέχιση του πολέμου των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, τα προβλήματα διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ και η δραστική μείωση της ημερήσιας παραγωγής σε πετρέλαιο αλλά και φυσικό αέριο.

Φθάνοντας στο Αμπου Ντάμπι ο Μόντι έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα από τον σεΐχη Μοχάμεντ Αλ Ναχγιάν, Πρόεδρο των ΗΑΕ, χώρας με τον μεγαλύτερο αριθμό Ινδών μεταναστών στο εξωτερικό, που φτάνουν πλέον τα 4 εκατομμύρια και, βέβαια, αποτελούν φτηνή εργατική δύναμη την οποία εκμεταλλεύεται το ντόπιο κεφάλαιο.

Μετά τα ΗΑΕ ο Μόντι αναμένεται να συνεχίσει την περιοδεία του μεταβαίνοντας τις αμέσως επόμενες μέρες σε Ολλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και Ιταλία, στο φόντο της σύναψης Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Ινδίας - ΕΕ τον περασμένο Γενάρη.