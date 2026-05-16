ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Νέος γύρος συνομιλιών εν μέσω επιθέσεων του ισραηλινού στρατού

Ο τρίτος γύρος των διήμερων συνομιλιών Ισραήλ - Λιβάνου στα κεντρικά γραφεία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον, που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Μάη, συνδυάστηκε με την κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στον Νότιο και Ανατολικό Λίβανο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως το διπλωματικό παζάρι δεν φρενάρει ούτε κατ' ελάχιστον την ισραηλινή μηχανή πολέμου και ισοπέδωσης του λιβανέζικου νότου με πρόσχημα την «ασφάλεια».

Η ισραηλινή επιθετικότητα και το καθημερινό αεροπορικό σφυροκόπημα έχει προκαλέσει από τις 2 Μάρτη τον θάνατο πάνω από 2.880 Λιβανέζων, τον τραυματισμό περίπου 8.800 άλλων, τον εκτοπισμό 1,2 εκατομμυρίων πολιτών και πλήρη καταστροφή σε τουλάχιστον 10.000 κατοικίες και επιχειρήσεις.

Πάνω στην καμένη γη που αφήνει πίσω του ο ισραηλινός στρατός, ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν πασχίζει να ικανοποιήσει την απαίτηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ για «αφοπλισμό» της Χεζμπολάχ ενώ οι Ισραηλινοί δολοφονούν τον λαό. Παράλληλα δικαιολογεί τη συνδιαλλαγή με το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο, προωθώντας μία ενισχυμένη Συμφωνία Εκεχειρίας παρόμοια με αυτή που υπογράφηκε μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ το 1949, μετά τη Νάκμπα του 1948. Υποστηρίζει έτσι πως επιθυμεί μία συμφωνία με στόχο την παύση των ισραηλινών βομβαρδισμών, την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού και την ανοικοδόμηση, αλλά και ανάπτυξη δυνάμεων του λιβανέζικου στρατού όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον, δήλωσε την Πέμπτη πως η χώρα του ακολουθεί διττή στρατηγική έναντι του Λιβάνου, τονίζοντας ότι υπάρχει μία ομάδα αξιωματούχων που θα εργαστεί «για να επιτύχει ειρήνη, μία συμφωνία ειρήνης, πλήρη ειρήνη σαν να μην υπάρχει η Χεζμπολάχ» και «μία άλλη ομάδα που θα εργαστεί για να εξασφαλίσει τους στόχους "ασφαλείας" του Ισραήλ σαν να μην υπάρχουν οι ειρηνευτικές συμφωνίες».

Ο (σιίτης) πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, δήλωσε την Παρασκευή πως αποφεύγει να πάρει θέση δημοσίως για τις διαπραγματεύσεις επιφυλασσόμενος να το πράξει αφού ολοκληρωθούν.

Σε αυτό το φόντο κινήσεων, διεργασιών και δηλώσεων, η Χεζμπολάχ συνέχισε τις επιθέσεις με drone (οπτικής ίνας που δυσκολεύεται να εξουδετερώσει ο αντίπαλος) κατά ισραηλινών στρατευμάτων σε Νότιο Λίβανο και Βόρειο Ισραήλ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στα ακριβά ισραηλινά άρματα μάχης Merkava και από τις 2 Μάρτη τον θάνατο τουλάχιστον 20 Ισραηλινών στρατιωτών και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.