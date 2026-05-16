ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Κλιμακώνεται στο πολιτικό και στο στρατιωτικό πεδίο

Κλιμακώνεται στρατιωτικά και πολιτικά η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να σφυροκοπά τις τελευταίες μέρες το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις, ενώ το ευρωατλαντικό στρατόπεδο ιδρύει Ειδικό Δικαστήριο για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Δεκάδες χώρες - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και η ΕΕ, η Αυστραλία και η Κόστα Ρίκα, δήλωσαν την Παρασκευή ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μελλοντικό Ειδικό Δικαστήριο για την Ουκρανία το οποίο θα δικάσει τη ρωσική εισβολή στη χώρα.

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που απαρτίζεται από τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών - μελών, συνήλθε στο Κισινάου της Μολδαβίας και ενέκρινε ψήφισμα που θέτει τα θεμέλια του μελλοντικού δικαστηρίου.

Η δημιουργία του νέου αυτού δικαστηρίου έχει ως στόχο να παρακαμφθεί η αδυναμία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδικάσει το έγκλημα της ρωσικής επίθεσης, αφού αυτό δεν αναγνωρίζεται από τη Μόσχα.

Η Ρωσία, που αποπέμφθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε ότι θα θεωρήσει «άκυρες και χωρίς ισχύ» τις αποφάσεις του υπό σύσταση δικαστηρίου.

Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει 10 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία της νέας δικαστικής αρχής.

12 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν είχαν υπογράψει μέχρι την Παρασκευή: 4 μέλη της ΕΕ (Ουγγαρία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Μάλτα), 4 χώρες των Βαλκανίων (Σερβία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία), 3 χώρες του Καυκάσου (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία) και η Τουρκία.

Στο πεδίο, οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούσαν επί τρεις μέρες την Ουκρανία και την Πέμπτη το βράδυ τουλάχιστον 24 άνθρωποι - ανάμεσά τους 3 παιδιά - έχασαν τη ζωή τους όταν ένας πύραυλος Κρουζ έπληξε πολυκατοικία στο Κίεβο.

Την ίδια μέρα επιδρομές του ουκρανικού στρατού με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σκότωσαν έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους 3 στη νότια ρωσική παραμεθόρια περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.

Πάντως η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, διπλασιάζοντας τον αριθμό των διυλιστηρίων πετρελαίου που έχουν στοχοποιηθεί από την αρχή του έτους, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από Ρώσους αξιωματούχους.

Οι επιθέσεις, οι οποίες έπληξαν επίσης αγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης, έχουν μειώσει την παραγωγή πετρελαίου της Ρωσίας - την τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία - πιέζοντας τον προϋπολογισμό.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, με έδρα το Παρίσι, δήλωσε την Τετάρτη ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου της Ρωσίας μειώθηκε κατά 460.000 βαρέλια την ημέρα τον Απρίλη σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σε περίπου 8,8 εκατ.

Μεγάλες μονάδες στο Κιρίσι στη δυτική Ρωσία, στο Νίζνι Νόβγκοροντ στον ποταμό Βόλγα, στο Περμ στα Ουράλια Ορη και στο Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα έχουν πληγεί, μεταξύ άλλων.

Τέλος, την Παρασκευή η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο, μια βδομάδα μετά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ για συμφωνία περί νέας ανταλλαγής. Η προηγούμενη, με 193 άτομα από κάθε στρατόπεδο, είχε γίνει στις 24 Απρίλη.