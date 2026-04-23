SUPER LEAGUE - ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

Αλλαγή σκηνικού στην «ουρά»

Αλλαγή των μέχρι τώρα δεδομένων στην κόντρα για την παραμονή στη Super League επιφύλαξε η εμβόλιμη 4η αγωνιστική των πλέι άουτ. Μεγάλος κερδισμένος ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, που πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, από την άλλη ο Πανσερραϊκός έκανε βήμα πίσω, ενώ η Λάρισα παραμένει σε δύσκολη θέση.

Στο αποτέλεσμα που ξεχώρισε, ο μέχρι πρότινος ουραγός Αστέρας πήρε πολύτιμη εντός έδρας νίκη 2-1 επί του Παναιτωλικού, διατηρώντας τις ελπίδες του για σωτηρία. Οι Αρκάδες βρέθηκαν να χάνουν νωρίς από τους Αγρινιώτες, με το γκολ του Ρόσα (13'), αλλά απάντησαν άμεσα με τον Μπαρτόλο (17') και ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 62' με τον Μακέντα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο τερματοφύλακάς τους, Νίκος Παπαδόπουλος, που απέκρουσε πέναλτι του Ρούσο στο 89'.

Στις Σέρρες ο Ατρόμητος ήταν καταιγιστικός και επικράτησε του Πανσερραϊκού με 4-0 (Μιχάρλ 6', Πνευμονίδης 35', Μπάκου 31', 68'), σταματώντας το αήττητο σερί των γηπεδούχων από την έναρξη των πλέι άουτ (2 νίκες, 1 ισοπαλία), οι οποίοι ξαναμπήκαν σε μπελάδες σε ό,τι αφορά τον στόχο της παραμονής.

Στη Λάρισα, τέλος, ΑΕΛ και Κηφισιά ήρθαν ισόπαλες 1-1 (Σαγκάλ 57' - Πόμπο 18' πέναλτι), με την ομάδα της Αθήνας να παίρνει πολύτιμο βαθμό και να κάνει ένα ακόμα βήμα για να «κλειδώσει» οριστικά την παραμονή, ενώ οι Θεσσαλοί διατηρούνται σε δυσχερή θέση.