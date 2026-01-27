SUPER LEAGUE

Ανακατατάξεις σε κορυφή και ουρά

Ανακατατάξεις στην κορυφή αλλά και νέα δεδομένα στη μάχη της σωτηρίας έφεραν τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής της Super League, ενώ για άλλη μια φορά δεν έλειψαν τα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Στην κούρσα για τον τίτλο κερδισμένη ήταν η ΑΕΚ, που πέρασε με νίκη από την Τρίπολη, 1-0 τον Αστέρα (Γιόβιτς 38'), και έμεινε μόνη 1η, εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. Από την πλευρά τους οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 1-0 τον Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Ελ Κααμπί 26'), παραμένοντας στο κυνήγι της κορυφής. Σταθερά εντός της πρώτης τετράδας παραμένει ο Λεβαδειακός, που πήρε πολύτιμη ισοπαλία 2-2 απέναντι στον Αρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Μορόν 29', Ράτσιτις 64' - Οσμπολτ 49', Κωστή 90'+3).

Αλλαγή ισορροπιών υπήρξε στις χαμηλές θέσεις, με την ΑΕΛ να παίρνει βαθιά βαθμολογική ανάσα χάρη στη νίκη της με 1-0 επί του Πανσερραϊκού (Σαγκάλ 49'). Σημαντικούς βαθμούς στην προσπάθεια να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη πήραν ο ΟΦΗ, που νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό στο Ηράκλειο (Σαλτσέδο 40' πέναλτι), και ο Ατρόμητος, που έφερε ισοπαλία 0-0 με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι, ενώ από την πλευρά τους οι «πράσινοι» έχασαν νέο έδαφος στο κυνήγι της τετράδας. Αναβλήθηκε το ματς Κηφισιά - ΠΑΟΚ, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του «Δικεφάλου του Βορρά».