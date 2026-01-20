Η ΑΕΚ, που έφτασε σε ιστορική επιτυχία (μετά από 86 χρόνια) επί του Παναθηναϊκού με πρωταγωνιστή τον Γιόβιτς, και ο ΠΑΟΚ, που συνέχισε με φόρα, βρίσκονται ως δίδυμο στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League μετά τη 17η αγωνιστική, εκμεταλλευόμενοι και την αναβολή του Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης. Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής οι σημαντικές επιτυχίες της ΑΕΛ και του Πανσερραϊκού στη μάχη για την παραμονή.
- Τα αποτελέσματα: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0 (Γιόβιτς 15', 57', 65', 79'), ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0 (Πέλκας 18', Τάισον 40', Γιακουμάκης 44'), ΑΕΛ - Αρης 1-0 (Σαγκιάλ 3'), Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1 (Γκελασβίλι 59', Μασκανάκης 90'+3 - Χριστόπουλος 30'), Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 1-3 (Ενκολόλο 63' - Κωστή 3', Μπάλτζι 10', Λιάγκας 45'), Βόλος - Ατρόμητος 0-3 (Γιουμπιτάνα 2', Μπάκου 10', Τσιγγάρας 73').
- Η βαθμολογία: ΠΑΟΚ 41, ΑΕΚ 41, Ολυμπιακός 39, Λεβαδειακός 34, Παναθηναϊκός 25, Βόλος 25, Αρης 21, Κηφισιά 19, Ατρόμητος 16, Παναιτωλικός 15, ΟΦΗ 15, Αστέρας Τρίπολης 13, ΑΕΛ 13, Πανσερραϊκός 8 (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης έχουν από έναν αγώνα λιγότερο).