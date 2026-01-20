SUPER LEAGUE

Πάτησαν κορυφή οι «Δικέφαλοι»

Η ΑΕΚ, που έφτασε σε ιστορική επιτυχία (μετά από 86 χρόνια) επί του Παναθηναϊκού με πρωταγωνιστή τον Γιόβιτς, και ο ΠΑΟΚ, που συνέχισε με φόρα, βρίσκονται ως δίδυμο στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League μετά τη 17η αγωνιστική, εκμεταλλευόμενοι και την αναβολή του Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης. Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής οι σημαντικές επιτυχίες της ΑΕΛ και του Πανσερραϊκού στη μάχη για την παραμονή.