CHAMPIONS LEAGUE

Για το πρώτο βήμα ο Ολυμπιακός

Το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση της παρουσίας του στο φετινό Champions League θέλει να κάνει σήμερα ο Ολυμπιακός, φιλοξενώντας την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική της League Phase (22.00 - Mega / Cosmote Sport 2). Οι πρωταθλητές Ελλάδας βρίσκονται στην 29η θέση με 5 βαθμούς και στις δύο αγωνιστικές που απομένουν, σήμερα και κόντρα στον Αγιαξ εκτός έδρας την άλλη βδομάδα, θέλουν το 2 στα 2 για να βρεθούν στην 24άδα, που οδηγεί σε συμμετοχή στον έξτρα γύρο για τους «16». Τη θέση της στην 24άδα θέλει να διατηρήσει η Λεβερκούζεν (20ή με 9 βαθμούς).

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για σήμερα εντάχθηκαν ο Πιρόλα, που αποθεραπεύτηκε, ο Μπιανκόν, παρά τις ενοχλήσεις, και ο Ελ Κααμπί, που επέστρεψε από το Copa Africa.