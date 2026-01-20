Τρίτη 20 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
CHAMPIONS LEAGUE
Για το πρώτο βήμα ο Ολυμπιακός

Το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση της παρουσίας του στο φετινό Champions League θέλει να κάνει σήμερα ο Ολυμπιακός, φιλοξενώντας την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική της League Phase (22.00 - Mega / Cosmote Sport 2). Οι πρωταθλητές Ελλάδας βρίσκονται στην 29η θέση με 5 βαθμούς και στις δύο αγωνιστικές που απομένουν, σήμερα και κόντρα στον Αγιαξ εκτός έδρας την άλλη βδομάδα, θέλουν το 2 στα 2 για να βρεθούν στην 24άδα, που οδηγεί σε συμμετοχή στον έξτρα γύρο για τους «16». Τη θέση της στην 24άδα θέλει να διατηρήσει η Λεβερκούζεν (20ή με 9 βαθμούς).

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για σήμερα εντάχθηκαν ο Πιρόλα, που αποθεραπεύτηκε, ο Μπιανκόν, παρά τις ενοχλήσεις, και ο Ελ Κααμπί, που επέστρεψε από το Copa Africa.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Επεσαν κομμάτια της οροφής στο κλειστό της Μίκρας
 Πλώρη για μετάλλιο έβαλε η Εθνική
 Πάτησαν κορυφή οι «Δικέφαλοι»
 Σε ρόλο γηπεδούχου οι «αιώνιοι»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ