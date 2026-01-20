Με κοινή αποστολή να πλησιάσουν τις θέσεις της πρώτης τετράδας της Euroleague (που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ), Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σε ρόλο γηπεδούχου αγωνίζονται σήμερα για την 23η αγωνιστική.
Ο Ολυμπιακός, 7ος με 13-8 (και αγώνα λιγότερο), προερχόμενος από την επιβλητική νίκη επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβιβ (14η με 9-13) στο ΣΕΦ (19.30 - Novasports 4).
Και ο Παναθηναϊκός, 8ος με 13-9, φιλοξενεί την Μπασκόνια (15η με 8-14) στο ΟΑΚΑ (21.15 - Novasports Prime).