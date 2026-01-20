EUROLEAGUE

Σε ρόλο γηπεδούχου οι «αιώνιοι»

Με κοινή αποστολή να πλησιάσουν τις θέσεις της πρώτης τετράδας της Euroleague (που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ), Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σε ρόλο γηπεδούχου αγωνίζονται σήμερα για την 23η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός, 7ος με 13-8 (και αγώνα λιγότερο), προερχόμενος από την επιβλητική νίκη επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβιβ (14η με 9-13) στο ΣΕΦ (19.30 - Novasports 4).

Και ο Παναθηναϊκός, 8ος με 13-9, φιλοξενεί την Μπασκόνια (15η με 8-14) στο ΟΑΚΑ (21.15 - Novasports Prime).