ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

Πλώρη για μετάλλιο έβαλε η Εθνική

Την παρουσία της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών στο Βελιγράδι «κλείδωσε» η Εθνική ομάδα, μετά τη σπουδαία νίκη της με 15-12 επί της Ιταλίας για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου της β' φάση. Η επιτυχία αυτή επί της βασικής της αντιπάλου στον νέο όμιλο έδωσε στην Εθνική το δικαίωμα να εξασφαλίσει την πρωτιά και την παρουσία της στην τετράδα, καθώς οι δύο πρώτοι των δύο ομίλων της β' φάσης προκρίνονται στα ημιτελικά, όπου θα κοντραριστούν χιαστί (1ος - 2ος).

Η Εθνική θα ολοκληρώσει τους αγώνες της στον όμιλο με αντίπαλο τη Ρουμανία αύριο Τετάρτη, ενώ Ιταλία και Κροατία στη μεταξύ τους αναμέτρηση θα παλέψουν για τη 2η θέση, που οδηγεί στα ημιτελικά.

Στο χθεσινό ματς η πολύ καλή αμυντική λειτουργία των παικτών του Θοδωρή Βλάχου, αλλά και οι σωστές επιλογές στην επίθεση, αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία για να έρθει η νίκη για την Εθνική, που είχε ως κορυφαίο σκόρερ τον Αργυρόπουλο με 4 γκολ.