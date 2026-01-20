ΒΟΛΕΪ

Επεσαν κομμάτια της οροφής στο κλειστό της Μίκρας

Η άσχημη κατάσταση των υποδομών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο, με αφορμή την πτώση τμήματος της οροφής του γυμναστηρίου Μίκρας Θεσσαλονίκης στα κεφάλια των αθλητών.

Συγκεκριμένα, στις 17 Γενάρη, κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Αρη και ΑΟ Θήρας για τη 14η αγωνιστική της Volleyleague γυναικών, όταν η μπάλα ακούμπησε την οροφή αποκολλήθηκε σοβάς και έπεσε στο πάτωμα, περνώντας ξυστά από το κεφάλι αθλήτριας. Ο αγώνας διεκόπη προσωρινά, με τις αθλήτριες να απομακρύνουν από το παρκέ τα κομμάτια του σοβά.

Σε σχόλιό της η Επιτροπή Αθλητισμού της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ τονίζει ότι και αυτό το περιστατικό επιβεβαιώνει την ανάγκη να παρθούν άμεσα μέτρα με ευθύνη του κράτους για τη συντήρηση των γηπέδων των ΕΑΚ.

Αναδεικνύει ότι η ψευδοροφή είναι σε κακή κατάσταση σε όλο το γήπεδο, όπως και συνολικά οι εγκαταστάσεις όχι μόνο στο «σπίτι του βόλεϊ» αλλά σε όλα τα γήπεδα της Μίκρας, καθώς και στο «σπίτι της γυμναστικής». Η ανάγκη πλήρους ανακαίνισης των ήδη ελάχιστων και αποψιλωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων είναι επιβεβλημένη, για την ασφάλεια των αθλούμενων και όχι μόνο, υπογραμμίζει.

Ακόμα, θυμίζει ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για την κακή κατάσταση των αθλητικών κέντρων, με Ερώτησή του στη Βουλή ήδη από τον Νοέμβρη του 2023.

Και τονίζει: «Προτεραιότητα του ΚΚΕ είναι η πραγματική στήριξη των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, η δυνατότητα να συνεχίσουν να υπάρχουν και να παλεύουν με την παρουσία τους για το δικαίωμα του λαού και της νεολαίας στον αθλητισμό. Γι' αυτό χρειάζεται:

Αμεση ενίσχυση όλων των ΕΑΚ (Εθνικά Αθλητικά Κέντρα) καθώς και των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων (ΔΑΚ) τα οποία υπολειτουργούν, οργανωτικά και οικονομικά, με άμεσες και μαζικές προσλήψεις μόνιμου υπαλληλικού προσωπικού. Να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης.

Απαλλαγή των σωματείων από την καταβολή των χρηματικών ποσών για τη χρήση των υποδομών, είτε εκείνα ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Εθνικά Κέντρα) είτε στους δήμους».