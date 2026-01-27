Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο της στον θεσμό
Κόντρα στην Ιταλία οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου, αφήνοντας πίσω τους την απογοήτευση της ήττας από τους «Μαγυάρους» στον ημιτελικό (15-12), έδειξαν χαρακτήρα αλλά και αποφασιστικότητα, παρά τον αποκλεισμό από τον μεγάλο τελικό, να κλείσουν τον ανοιχτό λογαριασμό που είχαν στη διοργάνωση. Επιβάλλοντας από την αρχή τον ρυθμό της η Εθνική απέκτησε διαφορά ασφαλείας (4-0) την οποία διατήρησε μέχρι το φινάλε, με την άψογη αμυντική λειτουργία και τον πλουραλισμό στην επίθεση βασικά στοιχεία του παιχνιδιού της.
Τα οκτάλεπτα: 4-1, 7-2, 10-4, 12-5
Ελλάδα: Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος.
Ιταλία: Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Τζανάτσα, Ιόκι - Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι 2, Καρνεσέκι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 1.
Η «οικοδέσποινα» της διοργάνωσης Σερβία κατέκτησε την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο, επικρατώντας 10-7 της Ουγγαρίας σε έναν συναρπαστικό μεγάλο τελικό. Είναι το έκτο χρυσό μετάλλιο για τη σερβική ομάδα στον θεσμό, η οποία ξεπέρασε στη σχετική λίστα την ΕΣΣΔ (5) και έμεινε μόνη 2η σε κατακτήσεις, πίσω από την πολυνίκη Ουγγαρία (13).
Με επιβλητικό τρόπο ξεκίνησε η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Φουντσάλ της Πορτογαλίας, νικώντας 24-7 τη Σλοβακία στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου της α' φάσης. Επόμενος αντίπαλος της Ελλάδας είναι η Γαλλία σήμερα (19.00 - ΕΡΤ2 Σπορ) για τη 2η αγωνιστική.