Ιστορική επιτυχία για την Εθνική

Σε μια ιστορική επιτυχία για το ελληνικό πόλο έφτασε η Εθνική ανδρών, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Η ελληνική ομάδα με εντυπωσιακή εμφάνιση στον μικρό τελικό επικράτησε 12-5 της Ιταλίας, καταλαμβάνοντας την 3η θέση. Είναι το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την Εθνική ανδρών, που πλέον έχει ανέβει στο βάθρο σε όλες τις σπουδαίες διοργανώσεις του αθλήματος (τουρνουά Ολυμπιακών Αγώνων, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Παγκόσμιο Κύπελλο) και μετράει συνολικά 18 μετάλλια. Με την επιτυχία του το ελληνικό συγκρότημα επισφράγισε μια σπουδαία πορεία στη διοργάνωση, που περιλάμβανε 7 νίκες, ανάμεσα στις οποίες 2 επί της Ιταλίας (την είχε νικήσει και στη φάση των ομίλων) και επί της Κροατίας, και μόλις μία ήττα, στον ημιτελικό από την ισχυρή Ουγγαρία.

Κόντρα στην Ιταλία οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου, αφήνοντας πίσω τους την απογοήτευση της ήττας από τους «Μαγυάρους» στον ημιτελικό (15-12), έδειξαν χαρακτήρα αλλά και αποφασιστικότητα, παρά τον αποκλεισμό από τον μεγάλο τελικό, να κλείσουν τον ανοιχτό λογαριασμό που είχαν στη διοργάνωση. Επιβάλλοντας από την αρχή τον ρυθμό της η Εθνική απέκτησε διαφορά ασφαλείας (4-0) την οποία διατήρησε μέχρι το φινάλε, με την άψογη αμυντική λειτουργία και τον πλουραλισμό στην επίθεση βασικά στοιχεία του παιχνιδιού της.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 7-2, 10-4, 12-5

Ελλάδα: Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Ιταλία: Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Τζανάτσα, Ιόκι - Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι 2, Καρνεσέκι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 1.

«Χρυσή» η Σερβία

Η «οικοδέσποινα» της διοργάνωσης Σερβία κατέκτησε την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο, επικρατώντας 10-7 της Ουγγαρίας σε έναν συναρπαστικό μεγάλο τελικό. Είναι το έκτο χρυσό μετάλλιο για τη σερβική ομάδα στον θεσμό, η οποία ξεπέρασε στη σχετική λίστα την ΕΣΣΔ (5) και έμεινε μόνη 2η σε κατακτήσεις, πίσω από την πολυνίκη Ουγγαρία (13).

Επιβλητικό ξεκίνημα για τις γυναίκες

Με επιβλητικό τρόπο ξεκίνησε η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Φουντσάλ της Πορτογαλίας, νικώντας 24-7 τη Σλοβακία στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου της α' φάσης. Επόμενος αντίπαλος της Ελλάδας είναι η Γαλλία σήμερα (19.00 - ΕΡΤ2 Σπορ) για τη 2η αγωνιστική.