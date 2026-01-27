BASKET LEAGUE

Σημαντικές νίκες για Μύκονο και Αρη

Οι σπουδαίες νίκες της Μυκόνου και του Αρη ήταν τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στη 16η αγωνιστική της Basket League. Η νεοφώτιστη αλλά εντυπωσιακή ομάδα των Κυκλάδων επικράτησε 83-80 του Ηρακλή εντός έδρας, μετά από αμφίρροπο ματς, και «εκτοξεύτηκε» στην 5η θέση, ενώ ο Αρης διατήρησε κι αυτός τις ελπίδες του για μια θέση στην πρώτη πεντάδα χάρη στη νίκη του με 102-97 επί του Προμηθέα στην Πάτρα, σε έναν συναρπαστικό αγώνα. Τα ηνία στην κόντρα για μια θέση στην οκτάδα πήρε το Περιστέρι, που επιβλήθηκε 82-69 της Καρδίτσας εντός έδρας, ενώ ο ΠΑΟΚ ανέβηκε 3ος μετά την εκτός έδρας νίκη του επί του Πανιωνίου με 70-67. Νικηφόρα συνέχισαν ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός (98-85 τον Κολοσσό στη Ρόδο, σε ένα ματς με πολλή ένταση) και ο 2ος Παναθηναϊκός (92-81 το αξιόμαχο Μαρούσι στο ΟΑΚΑ), ενώ η ΑΕΚ είχε ρεπό.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 30, Παναθηναϊκός 29, ΠΑΟΚ 24, ΑΕΚ 24, Μύκονος 22, Αρης 21, Προμηθέας Πάτρας 21, Ηρακλής 20, Καρδίτσα 19, Κολοσσός Ρόδου 19, Μαρούσι 18, Κολοσσός Ρόδου 18.