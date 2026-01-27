Τρίτη 27 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
BASKET LEAGUE
Σημαντικές νίκες για Μύκονο και Αρη

Οι σπουδαίες νίκες της Μυκόνου και του Αρη ήταν τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στη 16η αγωνιστική της Basket League. Η νεοφώτιστη αλλά εντυπωσιακή ομάδα των Κυκλάδων επικράτησε 83-80 του Ηρακλή εντός έδρας, μετά από αμφίρροπο ματς, και «εκτοξεύτηκε» στην 5η θέση, ενώ ο Αρης διατήρησε κι αυτός τις ελπίδες του για μια θέση στην πρώτη πεντάδα χάρη στη νίκη του με 102-97 επί του Προμηθέα στην Πάτρα, σε έναν συναρπαστικό αγώνα. Τα ηνία στην κόντρα για μια θέση στην οκτάδα πήρε το Περιστέρι, που επιβλήθηκε 82-69 της Καρδίτσας εντός έδρας, ενώ ο ΠΑΟΚ ανέβηκε 3ος μετά την εκτός έδρας νίκη του επί του Πανιωνίου με 70-67. Νικηφόρα συνέχισαν ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός (98-85 τον Κολοσσό στη Ρόδο, σε ένα ματς με πολλή ένταση) και ο 2ος Παναθηναϊκός (92-81 το αξιόμαχο Μαρούσι στο ΟΑΚΑ), ενώ η ΑΕΚ είχε ρεπό.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 30, Παναθηναϊκός 29, ΠΑΟΚ 24, ΑΕΚ 24, Μύκονος 22, Αρης 21, Προμηθέας Πάτρας 21, Ηρακλής 20, Καρδίτσα 19, Κολοσσός Ρόδου 19, Μαρούσι 18, Κολοσσός Ρόδου 18.

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
