Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση - συζήτηση με καλεσμένους αθλητές και προπονητές από τον χώρο των μαχητικών αθλημάτων διοργάνωσε η Αθλητική Επιτροπή της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, το Σάββατο στο βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής». Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Ανδρέα Σοφιανό, μέλος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ.

Το κυρίως θέμα της εκδήλωσης ήταν οι γενικότερες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς επίσης η δράση και τα καθήκοντα του Κόμματος όπως μπαίνουν στις Θέσεις της ΚΕ για το 22ο Συνέδριο. Εγινε δε εκτενής συζήτηση για τα προβλήματα του αθλητισμού, ιδίως στον χώρο των μαχητικών τεχνών, αλλά και για την ανάγκη οργάνωσης και δράσης για την επίλυσή τους.

Ο Ανδ. Σοφιανός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους σταθερούς δεσμούς που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια το ΚΚΕ με τους ανθρώπους και τους συλλόγους από τον χώρο των μαχητικών αθλημάτων, δεσμοί οι οποίοι - όπως είπε χαρακτηριστικά - κάθε χρόνο ανανεώνονται με την παρουσία τους στις αθλητικές επιδείξεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», αλλά και στους δρόμους του αγώνα, όπως η συμμετοχή στις απεργίες, στον περσινό εορτασμό του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, στον αγώνα ενάντια στην κατοχή και τη γενοκτονία που συντελείται σε βάρος του παλαιστινιακού λαού κ.λπ.