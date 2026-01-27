Τρίτη 27 Γενάρη 2026
Συγχαρητήρια για την επιτυχία της Εθνικής πόλο

Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα:

«Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές και στον προπονητή της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, που με μια συγκλονιστική εμφάνιση κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Αυτό το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι μία ακόμη επιβράβευση της διαχρονικά υψηλού επιπέδου πορείας της Εθνικής ομάδας, και έρχεται ως συνέχεια των διακρίσεων σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Ευχόμαστε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον».

    

