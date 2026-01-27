ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συγχαρητήρια για την επιτυχία της Εθνικής πόλο

Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα:

«Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές και στον προπονητή της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, που με μια συγκλονιστική εμφάνιση κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Αυτό το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι μία ακόμη επιβράβευση της διαχρονικά υψηλού επιπέδου πορείας της Εθνικής ομάδας, και έρχεται ως συνέχεια των διακρίσεων σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Ευχόμαστε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον».