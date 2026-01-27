SUPER LEAGUE 2

Σφραγίστηκαν τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ

Ανατροπές και εκπλήξεις επιφύλαξε το φινάλε της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος της Super League 2 με τη 18η αγωνιστική, μετά την οποία οριστικοποιήθηκαν οι ομάδες στα πλέι οφ για την άνοδο και τα πλέι άουτ για την παραμονή σε 1ο και 2ο όμιλο. Θυμίζουμε ότι στις έξτρα διαδικασίες οι ομάδες μπαίνουν με νέα βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:

1ος όμιλος

ΠΑΣ Γιάννινα - Ηρακλής 1-2, Μακεδονικός - Νίκη Βόλου 0-1, ΠΑΟΚ Β' - Καμπανιακός 4-1, Αναγέννηση Καρδίτσας - Νέστος Χρυσούπολης 1-2, Καβάλα - Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1.

2ος όμιλος

Ελλάς Σύρου - Καλαμάτα 1-2, Athens Kallithea - Ηλιούπολη 1-1, Μαρκό - Παναργειακός 1-0, Πανιώνιος - Χανιά 3-0, Ολυμπιακός Β' - Αιγάλεω 2-1.

Οι βαθμολογίες σε πλέι οφ και πλέι άουτ:

1ος όμιλος

Πλέι οφ: Ηρακλής 22, Νίκη Βόλου 20, Αναγέννηση Καρδίτσας 20, Αστέρας Τρίπολης Β' 16.

Πλέι άουτ: ΠΑΟΚ Β' 12, Καβάλα 12, Νέστος Χρυσούπολης 9, Καμπανιακός 8, ΠΑΣ Γιάννινα 5, Μακεδονικός 3.

2ος όμιλος

Πλέι οφ: Καλαμάτα 25, Πανιώνιος 22, Μαρκό 16, Ολυμπιακός Β' 14.

Πλέι άουτ: Athens Kallithea 13, Ελλάς Σύρου 12, Αιγάλεω 9, Ηλιούπολη 8, Χανιά 6, Παναργειακός 3.