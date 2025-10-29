SUPER LEAGUE

Νέες ανακατάξεις στις πρώτες θέσεις

Eurokinissi

Νέα αλλαγή στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Super League έφερε η 8η αγωνιστική, καθώς ο Ολυμπιακός έμεινε μόνος 2ος μετά τη νίκη του επί της ΑΕΚ με 2-0 στο Φάληρο (Ελ Κααμπί 33' πέναλτι, Ταρεμί 67'), ενώ η «Ενωση» έπεσε στην 3η θέση. Πρωτοπόρος παραμένει ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε 3-0 του Βόλου (Γιακουμάκης 49', Οζντόεφ 73', 80'), ενώ επικρατεί «συνωστισμός» για μια θέση στην πρώτη τετράδα, με τέσσερις ομάδες να ισοβαθμούν.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός έδειξε πιο έτοιμος από την ΑΕΚ και έφτασε στη νίκη αξιοποιώντας τη «γραμμή κρούσης» του (Ελ Κααμπί, Ταρεμί), πιέζοντας και δημιουργώντας περισσότερο. Αντίθετα η «Ενωση» δεν κατάφερε να φανεί απειλητική, με μόλις μία τελική στην αντίπαλη εστία, πληρώνοντας τις ολιγωρίες της στις στημένες φάσεις και γενικά τα λάθη στην άμυνα.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, βρίσκοντας τις λύσεις στο β' μέρος, με πρωταγωνιστή και δις σκόρερ τον Οζντόεφ, κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του για άλλη μια φορά αξιόμαχου Βόλου. Επιτυχημένο ήταν το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, ο οποίος νίκησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης (Σβιντέρσκι 45'+6 πέναλτι, Τσίκο 60' αυτογκόλ), μια νίκη πολύτιμη τόσο για βαθμολογικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους.

Αλλα αποτελέσματα: Λεβαδειακός - Αρης 1-1 (Πεντρόσο 20' - Λιάγκας 10' αυτογκόλ), Κηφισιά - Παναιτωλικός 1-1 (Πόμπο 18' - Κοντούρης 37'), ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-3 (Σαλτσέδο 15' - Γιουμπιτάνα 34', Καραμάνης 77', Οζέγκοβιτς 90'+5 πέναλτι), Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 0-2 (Μπαγκαλιάνης 37', Ουάρντα 44').