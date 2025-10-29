Οι κόντρες μεταξύ των ομάδων της Super League συγκεντρώνουν το περισσότερο ενδιαφέρον στο σημερινό κυρίως μέρος της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ξεχωρίζει η δοκιμασία του Παναθηναϊκό στο Περιστέρι κόντρα στον ανεβασμένο αγωνιστικά Ατρόμητο, ενώ στο Φάληρο ο Ολυμπιακός, προερχόμενος από την επιτυχία κόντρα στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, φιλοξενεί τον αξιόμαχο και επικίνδυνο Βόλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο δε πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ θέλοντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, ενώ εκτός έδρας αποστολές περιλαμβάνει η αγωνιστική για τους «κιτρινόμαυρους», ΑΕΚ και Αρη, που δοκιμάζονται σε Ηλιούπολη και Αιγάλεω αντίστοιχα. Τέλος, στη Βοιωτία ο εντυπωσιακός φέτος Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης, που ψάχνει αντίδραση στο Κύπελλο για την κακή πορεία του στο πρωτάθλημα.
Το σημερινό πρόγραμμα:
15.00 Αιγάλεω - Αρης (Cosmote Sport 3), 15.30 Ηλιούπολη - ΑΕΚ (Cosmote Sport 2), 17.30 Ολυμπιακός - Βόλος (Cosmote Sport 1), 18.30 Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης (Cosmote Sport 23), 19.30 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 2), 21.30 ΠΑΟΚ - ΑΕΛ (Cosmote Sport 1).