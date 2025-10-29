ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Κρύβονται παγίδες για τα φαβορί

Οι κόντρες μεταξύ των ομάδων της Super League συγκεντρώνουν το περισσότερο ενδιαφέρον στο σημερινό κυρίως μέρος της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ξεχωρίζει η δοκιμασία του Παναθηναϊκό στο Περιστέρι κόντρα στον ανεβασμένο αγωνιστικά Ατρόμητο, ενώ στο Φάληρο ο Ολυμπιακός, προερχόμενος από την επιτυχία κόντρα στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, φιλοξενεί τον αξιόμαχο και επικίνδυνο Βόλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο δε πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ θέλοντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, ενώ εκτός έδρας αποστολές περιλαμβάνει η αγωνιστική για τους «κιτρινόμαυρους», ΑΕΚ και Αρη, που δοκιμάζονται σε Ηλιούπολη και Αιγάλεω αντίστοιχα. Τέλος, στη Βοιωτία ο εντυπωσιακός φέτος Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης, που ψάχνει αντίδραση στο Κύπελλο για την κακή πορεία του στο πρωτάθλημα.

Το σημερινό πρόγραμμα:

15.00 Αιγάλεω - Αρης (Cosmote Sport 3), 15.30 Ηλιούπολη - ΑΕΚ (Cosmote Sport 2), 17.30 Ολυμπιακός - Βόλος (Cosmote Sport 1), 18.30 Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης (Cosmote Sport 23), 19.30 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 2), 21.30 ΠΑΟΚ - ΑΕΛ (Cosmote Sport 1).