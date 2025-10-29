EUROLEAGUE

Απαιτητικό τεστ για τα ψηλά

Επιδιώκοντας να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία της Euroleague και στο κυνήγι της κορυφής, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στο ΣΕΦ τη Μονακό για την 7η αγωνιστική (21.15 - Novasports Prime).

Οι «ερυθρόλευκοι», που με απολογισμό 4-2 βρίσκονται στις ισοβαθμίες της 2ης θέσης πίσω από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ (5-1), θέλουν να ανοίξουν νικηφόρα την πρώτη από τις δύο υποχρεώσεις τους σε μία ακόμα «σούπερ εβδομάδα» (μάλιστα και οι δύο θα είναι εντός έδρας), ενώ ψάχνουν και μια άτυπη ρεβάνς από τη Μονακό για την ήττα τους στον ημιτελικό του Final 4 της περσινής σεζόν από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, χαρακτήρισε τον αγώνα ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεστ για την ομάδα του, κόντρα σε μια ομάδα δύσκολα αντιμετωπίσιμη όπως είπε για τη Μονακό.

Στην αποψινή αποστολή του Ολυμπιακού εντάχθηκε και ο Παπανικολάου, ενώ όπως έγινε γνωστό ο Εβανς μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση.

Καταδικάζουν την παρουσία της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ

Την παρουσία της Χάποελ Τελ Αβίβ, ομάδας που προέρχεται από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τη γενοκτονία στη Γάζα, καταδικάζουν φίλαθλοι του Ολυμπιακού με κείμενο που ανάρτησαν στο διαδίκτυο με αφορμή τον αγώνα της ομάδας τους με τη Χάποελ αυτήν την Παρασκευή στο ΣΕΦ για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι «από οποιαδήποτε ανθρώπινη οπτική, είναι αδιανόητο ότι την ώρα που (παρά τις σαθρές εγγυήσεις εκεχειρίας) εκατομμύρια Παλαιστίνιοι - γυναίκες και παιδιά - συνεχίζουν να δολοφονούνται σε κοινή θέα, να στερούνται την πρόσβαση σε τροφή, υγεία, στέγη και είδη πρώτης ανάγκης, οι ισραηλινές ομάδες περιδιαβαίνουν προκλητικά ανά την Ευρώπη, με τις ευλογίες των συνένοχων κυβερνήσεων, αλλά και των Euroleague, UEFA, FIBA κ.ο.κ.».

Στο κείμενο, που έχει ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες υπογραφές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού επισημαίνουν ακόμα ότι αρνούνται να στρέφουν το βλέμμα τους μακριά από τη «βαρβαρότητα μιας αδιάκοπης γενοκτονίας και ενός απάνθρωπου απαρτχάιντ, όπως αυτά που πραγματοποιούνται στην Παλαιστίνη από το κράτος του Ισραήλ».