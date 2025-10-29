FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Διατηρεί το απόλυτο η ΑΕΚ

Σημαντικό βήμα πρόκρισης στον επόμενο γύρο του FIBA Champions League έκανε η ΑΕΚ μετά τη χθεσινή νίκη της με 71-69 επί της Λέβιτσε στη Σλοβακία για την 3η αγωνιστική του 6ου ομίλου. Η «Ενωση» έκανε το 3 στα 3, παρέμεινε μόνη 1η στον όμιλο και διατηρείται σε τροχιά κατάκτησης της πρωτιάς, που δίνει απευθείας πρόκριση στους «16». Αντίθετα η Λέβιτσε έπεσε στο 1-2.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα, δίνοντας δικαιώματα στους γηπεδούχους, και αγχώθηκαν αρκετά, έδειξαν όμως χαρακτήρα όταν χρειάστηκε και πήραν τη νίκη. Πρωταγωνιστές για την ΑΕΚ ήταν οι Σίλβα (13 πόντοι, 14 ριμπάουντ), Γκρέι (16 π.) και Μπάρτλεϊ (21 π.), με τον τελευταίο μάλιστα να «καθαρίζει» στα κρίσιμα τελευταία λεπτά.

Στο άλλο ματς της 3ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου, σήμερα, η Zoλνόκι υποδέχεται τη Ρίγα στην Ουγγαρία (19.30).