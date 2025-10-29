ΠΑΤΡΑ

Εμφραγμα υπέστη φίλαθλος

Στη Μονάδα Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου «Αγιος Ανδρέας» στην Πάτρα νοσηλεύτηκε ένας άνδρας, μετά από σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο «ντέρμπι κορυφής» του 2ου ομίλου της Β' Κατηγορίας ΕΠΣ Αχαΐας (!) μεταξύ των ομάδων Πάτρα 2005 και ΑΕ Αιγίου το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άνδρας προσπάθησε να φυγαδεύσει το παιδί του προκειμένου να το γλιτώσει από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώνονταν εκείνη την ώρα ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να υποστεί έμφραγμα έξω από το γήπεδο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε στεφανιογραφία και τοποθέτηση στεντ, ξεπέρασε τον κίνδυνο και παραμένει στο νοσοκομείο υπό ιατρική παρακολούθηση.

Από τα επεισόδια φέρεται να τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα. Στο γήπεδο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παράγοντες των δύο ομάδων οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας προκειμένου να δώσουν κατάθεση για τα όσα εκτυλίχθηκαν. Επίσης έγινε αναφορά για δύο συλλήψεις. Για την ιστορία, ο αγώνας διεκόπη στο 81ο λεπτό.