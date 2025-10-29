ΕΟΕ

Απεβίωσε ο Λάμπης Νικολάου

Σε ηλικία 89 ετών απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ελλάδα, Λάμπης Νικολάου. Διετέλεσε πρόεδρος της ΕΟΕ για 14 χρόνια (1985 - 1992 και 1997 - 2004) και αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004. Υπήρξε μέλος της ΔΟΕ από το 1986 έως το 2015, και επίτιμο μέλος από το 2016 και μετά. Επίσης ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΕ, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ολυμπιακής Παιδείας της ΔΟΕ (2010 - 2015) και πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ολυμπιακής Κληρονομιάς (2015 - 2016).

Η Ολομέλεια της ΕΟΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Λάμπη Νικολάου.