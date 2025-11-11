SUPER LEAGUE

Σε ρόλο οδηγού ο Ολυμπιακός

Νέα αλλαγή σκηνικού σημειώθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League μετά την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής, όπου ξεχώρισε η σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 επί του ΠΑΟΚ, που έδωσε σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα στους «πράσινους» και παράλληλα έριξε από την κορυφή τον «Δικέφαλο του Βορρά». Σε ρόλο οδηγού μπήκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς, ενώ η ΑΕΚ έφυγε από το Ηράκλειο με πολύτιμο «διπλό» από το Ηράκλειο και ο Λεβαδειακός συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Στο ντέρμπι στο γήπεδο της Λεωφόρου ο Παναθηναϊκός, ανώτερος αγωνιστικά στο πρώτο μέρος, με μεγαλύτερη πίεση και περισσότερες ευκαιρίες, προηγήθηκε 2-0. Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ ανεβάζοντας ρυθμούς πήρε την κατοχή της μπάλας και μείωσε, ωστόσο δεν αξιοποίησε μια σειρά ευκαιρίες που είχε για να ισοφαρίσει. Προς το τέλος του ματς δεν έλειψε η ένταση μεταξύ των δύο ομάδων.

Στη Νεάπολη ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο Κηφισιά, καθώς εκτός από τρία γκολ είχε τρία δοκάρια και άλλα τρία τέρματα που ακυρώθηκαν με χρήση VAR. Η Κηφισιά, που φωνάζει για τη διαιτησία, ισοφάρισε αρχικά, ωστόσο έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 62', λόγω αποβολής του Μαϊντάνα.

Με τον Πινέδα να χρίζεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά σκόρερ, δίνοντας τη λύση επιθετικά, η ΑΕΚ «απέδρασε» από το Ηράκλειο με πολύτιμη νίκη 1-0 επί του ΟΦΗ και διατηρήθηκε κοντά στην κορυφή. Τη φετινή του εντυπωσιακή πορεία συνεχίζει ο Λεβαδειακός, που επικράτησε με το ευρύ 5-2 εντός έδρας του Πανσερραϊκού και παραμένει σε τροχιά τετράδας.

Τα αποτελέσματα

Παναιτωλικός - ΑΕΛ 3-0 (Νικολό 30' πέναλτι, Μαυρίας 67', Αλεκσιτς 79' πέναλτι), Αρης - Αστέρας Τρίπολης 0-0, Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός 5-2 (Οσμπολντ 9', 54', Παλάσιος 45'+2, Βέρμπιτς 59', Πεντρόσα 79' πέναλτι - Νανέλι 18', Μάρας 68'), ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1 (Πινέδα 74'), Ατρόμητος - Βόλος 0-1 (Χάμολιτς 25'), Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3 (Παντελίδης 47' - Νασιέντο 37', Ελ Κααμπί 57' πέναλτι, 70' πέναλτι), Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (Πάντοβιτς 20', Γεντβάι 31' - Κωνσταντέλιας 61').

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 25, ΠΑΟΚ 23, ΑΕΚ 22, Λεβαδειακός 18, Βόλος 18, Παναθηναϊκός 15, Αρης 13, Κηφισιά 12, Παναιτωλικός 11, Ατρόμητος 9, Αστέρας Τρίπολης 7, Λάρισα 7, ΟΦΗ 6, Πανσερραϊκός 5 (Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο).