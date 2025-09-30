SUPER LEAGUE

Αλλαγές στο «ρετιρέ»

Ολυμπιακός και ΑΕΚ στην 1η θέση μετά την 5η αγωνιστική

Νέα κατάσταση στην κορυφή της Super League διαμόρφωσε η 5η αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να συνεχίζουν με νίκες και πλέον να μοιράζονται οι δυο τους την 1η θέση, ενώ ο μέχρι πρότινος συμπρωτοπόρος ΠΑΟΚ έχασε έδαφος. Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής περιλαμβάνονται η πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα και το σπουδαίο «διπλό» της Κηφισιάς στην Κρήτη.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός τα χρειάστηκε απέναντι στον εξαιρετικό Λεβαδειακό, αλλά με πρωταγωνιστή τον Τσικίνιο πήρε τελικά τη νίκη με 3-2, σε ένα ματς με αρκετά απρόοπτα, λόγω των προβλημάτων στο VΑR, αλλά και εκατέρωθεν διαμαρτυρίες για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Στην «OPAP Arena» η ΑΕΚ, με τη γνωστή «συνταγή» και σκόρερ τον Πιερό, νίκησε 1-0 τον Βόλο και συνέχισε την αήττητη πορεία της σε 13 ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το πιο συναρπαστικό ματς της 5ης αγωνιστικής έγινε στην Τρίπολη, όπου Αστέρας και ΠΑΟΚ μετά από μια σειρά ανατροπές ήρθαν ισόπαλοι 3-3.

Στο Αγρίνιο ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού, με τον Γερεμέγεφ να δίνει τη λύση στις καθυστερήσεις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2 (Ρέτσος 43', Τσικίνιο 60', 90'+6 - Παλάσιος 57', Γκούμας 79'), Αρης - Πανσερραϊκός 1-1 (Μόντσου 43' - Ιβάν 50'), ΑΕΚ - Βόλος 1-0 (Πιερό 54'), ΟΦΗ - Κηφισιά 1-3 (Ανδρούτσος 69' - Παντελίδης 39', Τετέι 79', Πόμπο 90'+4), Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ 3-3 (Μακέντα 7', Εμανουηλίδης 45'+2, Γκιοσκίνι 74' - Ντεσπόντοφ 21' πέναλτι, Κωνσταντέλιας 26', Τσάλοφ 34' πέναλτι), Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2 (Αγκίρε 18' πέναλτι - Τετέ 57', Γερεμέγεφ 90'+4), Ατρόμητος - ΑΕΛ 1-1 (Οζέγκοβιτς 28' - Πέρες 60').

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 13, ΑΕΚ 13, ΠΑΟΚ 11, Αρης 10, Λεβαδειακός 7, Κηφισιά 7, Βόλος 6, Παναθηναϊκός 5, Ατρόμητος 5, ΑΕΛ 4, Παναιτωλικός 4, ΟΦΗ 3, Αστέρας Τρίπολη 2, Πανσερραϊκός 2 (Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο).