ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Στην κορυφή του κόσμου ο Στέφανος Ντούσκος

Eurokinissi

Ο τίτλος που του έλειπε

Στην κορυφή του κόσμου στο αγώνισμα του μονού σκιφ ανδρών βρέθηκε οκατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που έγινε στη Σαγκάη. Στον τελικό του αγωνίσματος ο Ντούσκος μετά από μια εκπληκτική κούρσα τερμάτισε στην 1η θέση σε χρόνο 6.36.75, με ένα σπουδαίο σπριντ στα τελευταία 800 μ. το οποίο άφησε 2ο τον Γερμανόχρυσό Ολυμπιονίκη και απερχόμενο παγκόσμιο πρωταθλητή, με 6.37.17, και 3ο τον Λευκορώσομε 6.38.60.

Το χρυσό στη Σαγκάη ήταν το πρώτο για τον Ντούσκο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ετσι, καθώς έχει στην κατοχή του και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο από τη διοργάνωση του Τόκιο το 2021, μπήκε σε μια κλειστή λίστα μόλις 13 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών που κατέκτησαν τον τίτλο στα αγωνίσματά τους τόσο σε Ολυμπιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ηταν το 6ο μετάλλιο για τον νεαρό κωπηλάτη σε μεγάλη διοργάνωση (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα) και το 12ο συνολικά στην καριέρα του, μαζί και με τις διεθνείς διακρίσεις στις διάφορες ηλικιακές κατηγορίες.

Συγχαρητήρια από το ΚΚΕ

Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου εξέφρασε το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σε μήνυμά του, όπου αναφέρει:

«Πολλά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, κάτι που επιβεβαιώνει ότι είναι ένας από τους καλύτερους κωπηλάτες όλων των εποχών. Αποτελεί παράδειγμα αθλητή, και το κάλεσμα που έκανε μετά τον τερματισμό του στα νέα παιδιά να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της δήλωσής του, διότι σήμερα δεν υπάρχει η κρατική μέριμνα για να διευκολύνονται η επαφή και η πρόσβαση της νεολαίας με τον ναυταθλητισμό, ιδιαίτερα στις μαθητικές ηλικίες, με προγράμματα γνωριμίας και κατάλληλες υποδομές».

Στην 6η θέση οι Φίτσιου - Αναστασιάδου

Στην άλλη ελληνική συμμετοχή σε τελικό στη διοργάνωση, η Zωή Φίτσιου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέλαβαν την 6η θέση στο διπλό σκιφ γυναικών, τερματίζοντας σε 7.04.10. Τέλος, στη 10η θέση της γενικής κατάταξης του μονού σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών βρέθηκε η Μιλένα Κόντου, που ήταν 4η στον β' τελικό του αγωνίσματος με 7.52.52.