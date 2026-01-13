SUPER LEAGUE

Αλλαγή σκηνικού στην κορυφή

Eurokinissi

Με αλλαγή σκηνικού στην κορυφή ξεκίνησε το νέο έτος για το πρωτάθλημα της Super League, καθώς μετά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά μόνος 1ος, εκμεταλλευόμενος τη βαθμολογική απώλεια της μέχρι πρότινος πρωτοπόρου ΑΕΚ. Με νίκη συνέχισε ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Λεβαδειακός παραμένει σε ευρωπαϊκή τροχιά.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» Αρης και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1 (Γένσεν 12' - Κοϊτά 8'), σε ένα ματς με λιγοστές καλές φάσεις αλλά έντονο ρυθμό. Για τον Αρη ακυρώθηκε γκολ μέσω VAR, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν δύο σπουδαίες ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά. Οι γηπεδούχοι φωνάζουν για τη διαιτησία του Νορβηγού Σάγκι, ενώ παράπονα εξέφρασε και η «Ενωση».

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Ατρόμητο εκτός έδρας (Ζ. Μαρτίνς 35', Ταρεμί 56'). Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι για τουλάχιστον 70`, με μπροστάρηδες τους δύο σκόρερ, ενώ οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμούς στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο, χωρίς όμως να καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις τελικές τους προσπάθειες.

Εύκολο απόγευμα πέρασε ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, νικώντας 3-0 τον Παναιτωλικό (Κωνσταντέλιας 26', 57', Γιακουμάκης 46'). Το ντεμπούτο του με τον «Δικέφαλο του Βορρά» έκανε ο νεοαποκτηθείς Ζαφείρης, που είχε και δοκάρι στο πρώτο μέρος.

Τη θέση του στην πρώτη τετράδα διατηρεί ο Λεβαδειακός, που νίκησε 3-1 τον Βόλο εντός έδρας (Μπάλτζι 9', Σόρια 41' αυτογκόλ, Πεντρόσο 67' - Κόμπα 78') και εξακολουθεί να ελπίζει βάσιμα σε συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση του χρόνου.

Στο κυνήγι για μια θέση στα πλέι οφ παραμένει ο Παναθηναϊκός, που πήρε εύκολη νίκη 3-0 επί του ουραγού Πανσερραϊκού στο ΟΑΚΑ (Τζούρισιτς 4' πέναλτι, Ζαρουρί 15' πέναλτι, Γεντβάι 39'). Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι κυρίως στο πρώτο μέρος, όπου και «καθάρισαν» νωρίς, ενώ στην επανάληψη έκαναν διαχείριση του αγώνα.

Ευρεία νίκη - ανάσα πήρε ο ΟΦΗ στο Ηράκλειο απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, 4-0 με κορυφαίο τον Νους ο οποίος σημείωσε «καρέ» (27' πέναλτι, 44', 67', 74').

Κηφισιά και ΑΕΛ έμειναν στο 1-1 (Ποκόρνι 89' - Σαγκάλ 55'), σε ένα ανοιχτό ματς όπου οι Θεσσαλοί πήραν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια που κάνουν για την παραμονή στην κατηγορία.