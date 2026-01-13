SUPER LEAGUE 2

Αέρας ανόδου για την Καλαμάτα

Η Καλαμάτα, που πήρε αέρα στη μάχη για την πρωτιά στον 2ο όμιλο, και η «αλλαγή φρουράς» στην κορυφή του 1ου ομίλου, ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα της 16ης αγωνιστικής της Super League 2.

Συγκεκριμένα, στο ντέρμπι του 1ου ομίλου Νίκη Βόλου και Ηρακλής έμειναν στο 1-1, με την Αναγέννηση Καρδίτσας να μένει μόνη 1η μετά τη νίκη της με 3-0 επί της Καβάλας, ενώ στο ντέρμπι κορυφής του 2ου ομίλου η Καλαμάτα νίκησε 2-0 τον Πανιώνιο και πήρε διαφορά ασφαλείας από τους «κυανέρυθρους».

Τα άλλα αποτελέσματα:

1ος όμιλος

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β' 0-2, Καμπανιακός - Μακεδονικός 2-1, ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1, Αναγέννηση Καρδίτσας - Καβάλα 3-0.

Στη βαθμολογία προηγείται η Αναγέννηση Καρδίτσας με 39 βαθμούς και ακολουθούν ο Ηρακλής με 38, η Νίκη Βόλου με 33 και ο Αστέρας Τρίπολης Β' με 28.

2ος όμιλος

Athens Kallithea - Παναργειακός 1-1, Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου 0-2 , Ολυμπιακός Β' - Μαρκό 1-0, Χανιά - Ηλιούπολη 0-2.

Στη βαθμολογία προηγείται η Καλαμάτα με 44 βαθμούς και ακολουθούν ο Πανιώνιος με 39, η Μαρκό με 28 και ο Ολυμπιακός Β' με 24.